Cuándo podrá contar el Sevilla con Almeyda, Jordán y Juanlu y qué partidos se pierden

El Sevilla FC ha mostrado su disconformidad con la decisión del Comité de Disciplina de la RFEF de sancionar a Matías Almeyda con siete partidos. Una sanción que en el club consideran desmesurada, de ahí que apenas una hora después de conocer la resolución definitiva, y después de haber desestimado sus alegaciones, la entidad haya emitido un comunicado oficial para mostrar su versión sobre una penalización que mantendrá al entrenador alejado de los banquillos hasta finales del mes de abril.

Serán justo dos meses los que Matías Almeyda esté sin poder dirigir al Sevilla FC desde los banquillos. El entrenador no podrá sentarse en su sitio en los duelos frente a Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid, fijando el fin de semana del 22 de abril como la fecha de su regreso. Justo a siete jornadas del final. Una sanción demasiado dura para un club que se juega evitar el descenso a segunda división.

Una vez revisadas las alegaciones del Sevilla FC, el Comité de Disciplina consideró que las pruebas videográficas aportadas "no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral", por lo que no creen que haya un error material manifiesto en la redacción del acta. A pesar de ello, la entidad advierte que agotarán todas las vías legales para recurrir la sanción.

El Sevilla FC hará uso de todas sus herramientas

El Sevilla FC, tras conocer la sanción de siete partidos impuesta por el Comité de Competición a nuestro entrenador, Matías Almeyda, por su expulsión en el partido del pasado fin de semana ante el Alavés, quiere trasladar:

-Su total apoyo a nuestro entrenador ante un castigo que considera excesivo.

-Que comparte el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el mismo entrenador tras el encuentro por su propia reacción.

-Que el departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos.

-Que el Sevilla FC respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador.