18 FEB 2026 - 12:50h.

El canterano defendió públicamente a su entrenador

Matías Almeyda se perderá el derbi y el Sevilla se mueve ante una posible sanción histórica

Minutos después de conocerse la sanción de Matías Almeyda, Kike Salas compareció ante los medios en sala de prensa. El canterano reflejó el sentir del vestuario ante el severo castigo recibido por su entrenador y también valoró el difícil momento de temporada que atraviesan. El jugador del Sevilla FC aparca de momento el derbi ante el Betis y pone el foco en el duelo del domingo.

Como jugador de la casa, Kike Salas mostró su orgullo por dar la cara en una situación nada sencilla: "Para mí es un orgullo poder defender esta camiseta igual que para todos los canteranos, pero no tenemos esa responsabilidad. Es verdad que nos duele diferente a los que vienen de fuera y creo que hemos dado un paso al frente este año y ayudando al equipo en todo lo que podemos".

Ante el tema de la semana, el central siguió la línea de declaraciones de Nemanja Gudelj y pidió respeto al estamento arbitral: "Últimamente está cayendo todo del lado contrario, pero solo pedimos respeto y que no haya distintos criterios. Ves que en unos partidos pasa una cosa... y en los nuestros otra. Al menos intentar que todo sea más igual porque nos estamos jugando mucho".

La reacción de Salas y la respuesta del Sevilla. "No soy quién para decir si es justo, pero el club se va a pronunciar. Estamos a muerte con nuestro entrenador y estamos agradecidos porque nos defienda en cada momento. Referente a la sanción, no he hablado con el entrenador"

Un momento difícil. "Es una situación complicada y a nadie nos gusta estar ahí, pero Matías nos pide tranquilidad y que estemos serenos en esos momentos. Cuando no se nos ponen las cosas bien tenemos que afrontar los partidos con un diferente punto de vista".

Aún no toca mirar al Betis. "Del derbi no tengo nada que decir, estamos enfocados en el partido del domingo".