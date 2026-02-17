Siete bajas seguras en el Sevilla FC para la 'final' de Getafe

Álvaro Borrego 17 FEB 2026 - 21:08h.

Almeyda, Jordán y Juanlu deberán cumplir sanción

El Sevilla activa la maquinaria legal para defender a Almeyda

El Sevilla FC prepara con hasta siete ausencias la visita al Getafe, que también quiere alegarse del descenso. Y lo hace a expensas de conocer la sanción que le impondrá el Comité de Competición a Matías Almeyda por su expulsión frente al Alavés y, sobre todo, por su posterior reacción ante el árbitro del encuentro, el colegiado navarro Iosu Galech Apezteguía. Un castigo que puede ser histórico, de nuevo contra los intereses del club.

La plantilla tiene programadas cuatro sesiones matinales hasta el sábado, día previsto para partir hacia la capital de España y uno después de que comparezca en rueda de prensa el técnico argentino, quien estos días deberá comprobar la evolución de las dolencias físicas de algunos de sus jugadores. Los centrales Andrés Castrín y Marcao Teixeita, y el suizo Rubén Vargas, además del lateral izquierdo Oso, serán baja por problemas físicos.

Tampoco estarán en Getafe Juanlu, que vio dos tarjetas ante el Alavés y fue expulsado, y Joan Jordán, al que le mostraron la roja mientras estaba en el banquillo. Conviene recordar que el Sevilla FC tiene apercibidos de sanción a Gabriel Suazo, Carmona, Azpilicueta, Nianzou y Agoumé, todos ellos presumibles titulares, por lo que si alguno ve amarilla en Getafe no podrían jugar el derbi contra el Real Betis.

El que no debe tener problemas para llegar es Azpilicueta, aunque este martes no entrenase con sus compañeros. El defensa no se ejercitó este martes con el resto del grupo, pero las alarmas en el Sevilla no han saltado. Simplemente, el club está siguiendo las recomendaciones del protocolo ‘Juega seguro’, establecido en 2023 por LALIGA y la AFE para garantizar un entorno seguro en el fútbol profesional. Una iniciativa que nació a raíz del acuerdo sellado a nivel europeo entre European Leagues y FIFPRO, basado en la Declaración del Consenso Internacional sobre la Conmoción Cerebral en el Deporte. Este protocolo no se detiene en el partido, sino que especifica la importancia de un seguimiento diario y progresivo para que el futbolista regrese al terreno de juego en perfectas condiciones.