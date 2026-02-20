Nico Williams sigue los pasos de Lamine Yamal y busca solución a su pubalgia fuera de España

Celia Pérez 20 FEB 2026 - 14:33h.

Ha viajado hasta Inglaterra para tratarse la pubalgia

Valverde espera a Jauregizar en Vallecas y lamenta el caso Nico Williams: "Demasiado tiempo a medio gas"

El Athletic afronta un tramo importante de la temporada con la baja de Nico Williams. El extremo está viviendo unos meses complicados. Desde el pasado 7 de septiembre, cuando sufrió una lesión moderada en la musculatura aductora izquierda durante el partido Turquía-España de clasificación para el Mundial que en le hizo perderse seis partidos, hasta las posteriores recaídas como la de la última semana. Por ello, el jugador ha decidido seguir los pasos de su compañero de selección y amigo, Lamine Yamal, y buscar una solución fuera de España.

El futbolista culé decidió visitar al doctor belga Ernest Schilders para tratar una pubalgia que también le venía persiguiendo desde principios de temporada. Le tocó parar unos diez días, pero desde entonces, lo ha jugado todo. Ahora es Nico quien, según El Correo, ha viajado hasta Inglaterra para tratarse la pubalgia.

A pesar de que en un principio se rumoreaba de que podía tratarse el mismo doctor que Lamine, no es así. El extremo ha viajado desde Pamplona a Birmighan y regresa este mismo viernes para continuar con su proceso bajo la supervisión de Jurdan Mendigutxia.

Valverde mantiene la calma sobre las lesiones

El Txingurri, que ayer pasó por rueda de prensa y habló sobre el caso de Williams, que será sometido a un tratamiento externo para tratar de curar su pubalgia. Valverde aseguró desconocer posibles plazos de reaparición aunque sí lamentó haber estado "demasiado tiempo con un jugador como Nico a medio gas".

"Un contratiempo más de esta temporada", apostilló el técnico, quien sí valoró como "una buena noticia" que en el caso de Jauregizar las pruebas médicas hayan descartado una lesión severa en la rodilla porque "tal y como fue" dudaban de que no fuera de gravedad y comentó que quizás podría volver a contar con él la próxima semana.