Asís Martín Bilbao, 19 FEB 2026 - 17:42h.

Joseba Etxeberria conoce bien las sensaciones que padece Nico Williams: "Te cambia hasta el humor"

El Athletic Club aspira a lograr una tercera victoria consecutiva que le dé vuelo en LALIGA

Aparte de que los hombres de Ernesto Valverde buscan obtener este viernes, a partir de las 21.00h. en San Mamés, su tercera victoria consecutiva con la visita a Bilbao del Elche CF de Eder Sarabia, entrenador vizcaíno que esta semana está en boca de todos, en la sala de prensa de Lezama se ha expresado este jueves el técnico de Viandar de la Vera, quien ha emitido su opinión sobre la situación que vive Nico Williams, quien ha parado durante un tiempo desconocido para tratar su pubalgia.

A Valverde estos temas, en los que hace de portavoz del Club, le cansan, eso está claro, por ello incidía en que "no me preguntéis cosas que aunque supiera no lo puedo decir, aunque fuera un médico, porque necesito la autorización del enfermo".

Nico Williams, un baluarte al ralentí con el Athletic Club

Ya metido al lío ha comentado que "pues lo de Nico no lo sé la verdad cuándo volvería... A Nico le veo como todos, el día ha llegado o el momento en el que había una necesidad para él de parar, creo que es demasiado tiempo estar con un jugador a medio gas como Nico, pero es un contratiempo más de esta temporada, el año que llevamos es increíble" ha maldecido.

Así prevé Ernesto Valverde el regreso de Mikel Jauregizar tras el percance en el Carlos Tartiere

"Lo de Mikel Jauregizar realmente pues es una buena noticia, porque tal y como fue la jugada pues siempre tienes tus reservas en el momento, en Oviedo, de no tener otra desgracia... por eso digo que en ese sentido, fue una hiperextensión en la rodilla y a ver si la semana que viene puede volver a jugar con el equipo".

"Y Unai Egiluz acaba de empezar con el primer entrenamiento y sólo la primera parte, han pasado casi 7 meses y hay que ir con tranquilidad a ver cómo se va encontrando porque la suya ha sido una lesión grave, la entrada al juego será paulatina, pero aún es muy pronto para eso".

El estado físico de Yeray Álvarez, que vuelve el 2 de abril a jugar ya

"Le veo bien, lo que pasa es que estamos incluso en esta semana, jugando el viernes y los entrenamientos no son tan largos como nos gustarían para él, hay que recuperar jugadores y hacer cosas más estáticas con mucho vídeo, a distancias más cortas y nos interesa con Yeray que las aumente y que tenga sensaciones de partido; vamos a trabajar en ello" ha prometido Valverde.