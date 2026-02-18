Asís Martín Bilbao, 18 FEB 2026 - 09:22h.

'Rocky' Liceranzu y el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic: “Hay 4 posibilidades"

El Athletic Club de Valverde recibe al Elche CF de Sarabia Jr. este viernes en el campo de San Mamés

Preguntado por si le quedó la espina de no debutar con el primer equipo del Athletic Club, el técnico getxotarra Eder Sarabia deja claro en una entrevista en Alicante Plaza que "no, no me lo merecí y cuando entendí eso, me hice entrenador. Y ahí encontré mi lugar". Hijo de una gran leyenda rojiblanca como Manolo Sarabia, el delantero de Gallarta que hacía flamear pañuelos en San Mamés, visita la Catedral este viernes (21.00 horas, Teledeporte) a los mandos de un Elche CF que ha perdido gas con 3 de los últimos 21 puntos.

Un partido sin duda muy especial para Eder en un San Mamés que conoce muy bien... "Sí, es muy especial porque fui canterano del Athletic y mi padre prácticamente ha vivido allí. Yo pensaba que iba a ser futbolista del Athletic. (Risas) No me dio, pero el sentimiento está ahí. Y llevo de socio casi 40 años, yendo al viejo y al nuevo estadio. Claro que será un partido emotivo, pero también te digo que no vamos de excursión" advierte en esa entrevista a los athleticzales.

¿Cómo percibe Eder Sarabia al actual Athletic Club de Ernesto Valverde?

"Bueno, el Athletic ha ido evolucionando. Ahora no tiene un delantero tipo Urzaiz, Fernando Llorente o Aritz Aduriz que te llevaba a pensar que podía haber muchos centros, pero es verdad que en los últimos partidos creo que está simplificando su juego, que lo hace más directo" esgrime.

"Igual no atraviesa su mejor momento, pero el Athletic demuestra capacidad para reinventarse y luego está es sentimiento de pertenencia, de ese amor a los colores, responsabilidad y respeto a su entrenador que le lleva a sus jugadores a ofrecer un plus. Vaya que hay aspectos que tendremos que manejar este viernes que no solo están ligados a lo futbolístico" resume Sarabia.

Además, el hijo de la 'Pantera Rosa' también se ha explayado en El Correo sobre su interés por dirigir algún día al Athletic, Club que ahora mismo vive la décima temporada de Ernesto Valverde en el banquillo con un currículum espectacular.

No oculta su mirada a San Mamés y a Lezama... "Si te digo que no, te miento, pero también te digo que no es algo en lo que en lo que pierda mucho tiempo. De un tiempo a esta parte me enfoco en el día a día, en ser feliz, en ser cada día mejor, en disfrutar donde estoy y la verdad que aquí estoy muy feliz. Pero evidentemente si me dices si en mi carrera deportiva me gustaría entrenar al Athletic, pues claro que te digo que sí" aduce Sarabia.

Quien se muestra muy respetuoso con el Txingurri, que a día de hoy no parece muy claro que vaya a seguir más allá del 30 de junio junto a Jon Uriarte... "Eso no creo que toque responder ahora. 'Txingu' seguramente sea el mejor entrenador de la historia del Athletic. Merece todo mi admiración y mi respeto".

"Es verdad que seguramente el equipo no ha pasado por su mejor momento, pero tiene la capacidad como pocos equipos de reinventarse por el amor al Athletic, por el respeto entre otras cosas de los futbolistas a ese pedazo entrenador que tienen, por la afición y por absolutamente todo. Entonces, le deseo que le vaya lo mejor posible. No toca eso ni pienso en eso" despejaba Sarabia.