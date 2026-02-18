Asís Martín Bilbao, 18 FEB 2026 - 08:40h.

El Athletic de Valverde recibe al Elche y mira a Europa tras ganar al Levante y en Oviedo

Febrero parece ser el mes en el que el Athletic Club ha metido la directa para resucitar sus aspiraciones europeas. O igual eso es lo que queremos pensar los athleticzales. El conjunto de Ernesto Valverde suma dos victorias consecutivas y pretende certificar la tercera este viernes, en San Mamés, frente al Elche CF de Eder Sarabia, igualando lo que logró al principio de curso en el mes de agosto con un 9 de 9 que ha sostenido al equipo durante varios meses.

Pero son muchos los frentes abiertos… las aspiraciones ligueras, la opción de volver a otra final de Copa si se supera a la Real Sociedad el 4 de marzo en Anoeta, la temporada de momento perdida por Nico Williams en buena medida con su pubalgia o el futuro del técnico, Ernesto Valverde, más allá del 30 de junio.

De todo, hemos hablado esta semana con un gran referente rojiblanco. El que fuera central Inigo Liceranzu, apodado Rocky, como ahora lo es Unai Gómez, que conquistó dos ligas, una copa y una supercopa de la mano de Javier Clemente haciendo tándem con Andoni Goikoetxea.

Parece que el Athletic reacciona en febrero y sin Champions League, al menos en cuanto a puntos y resultados...

Nos hacían mucha falta para tranquilizar los ánimos y ganar confianza. Ahora tenemos otros 2 rivales (Elche y Rayo Vallecano) donde vamos a saber si tenemos que mirar hacia arriba o no.

Hasta Europa vuelve a ponerse a tiro, esta Liga parece barata en general porque el Athletic bien no está...

Está más igualada LALIGA del 5º al 18º que otros años. Ganas 2 partidos y te vas para arriba. Pierdes 2 partidos y te vas para abajo.

¿Cómo explicas el bajón del Athletic en la actual temporada? La Champions, lesiones, físico, anímico...

Creo que las lesiones en jugadores muy importantes nos han afectado: Beñat Prados, Aymeric Laporte, Yuri, Nico Williams, Iñaki Williams, Maroan, Oihan Sancet, ahora Mikel Jauregizar... pero la temporada pasada jugamos 14 partidos de Europa League y este 8 de Champions.

El centro del campo hace aguas. ¿Habrías repescado a los cedidos Peio Canales o Gerenabarrena en el mercado invernal?

Salvo Egiluz y Beñat Prados las lesiones no eran de larga duración, aunque se podría añadir a Nico Williams y a Maroan Sannadi. Se les cedió a ambos jugadores para que terminaran su formación y, en ese momento, no tenían sitio en el primer equipo. Quedaban futbolistas en la plantilla para suplir las bajas que se iban produciendo.

Nico Williams inicia un nuevo tratamiento, Valverde dijo en Oviedo que "así no podemos seguir", ¿cómo ves el caso de Nico?

Está claro que el rendimiento de Nico está mediatizado por sus problemas de pubis pero la verdad es que, con el tiempo que ha pasado, hay que tomar una determinación (cambio de tratamiento o cirugía).

Nos acercamos ya a marzo... ¿Ves opciones de dar la campanada en Anoeta en la vuelta de la semifinal de Copa?

Opciones hay porque la diferencia es mínima y creo que las 3 semanas entre la ida y la vuelta nos podrían favorecer.

Futuro de Ernesto Valverde... A día de hoy no parece sencillo que siga, el mundo del entrenador es complicado...

Vamos a acabar esta temporada de la mejor manera posible. La decisión del Club y de Ernesto dependerá bastante de estos 3 últimos meses. Hay 4 posibilidades, a saber: sí-sí, sí-no, no-sí y no-no (jajajaja).

Si Valverde no siguiese, ¿qué tipo de entrenador te gusta para el Athletic?

Lo más importante en el fútbol es ganar. Así que yo quiero un entrenador que gane muchas veces porque eso querrá decir que hacemos muchas cosas bien. Si además lo hace bonito, mejor.