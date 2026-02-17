Asís Martín 17 FEB 2026 - 11:39h.

Alerta amarilla: lesiones y tarjetas pesan en el Athletic-Elche de San Mamés

El Athletic de Valverde mira a Europa tras ganar al Levante y en Oviedo

La actualidad rojiblanca es un torbellino. Aún así, menos mal que esta semana solo hay un partido, el del viernes ante el atascado Elche CF de Eder Sarabia en San Mamés de la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Pero entre el nuevo tratamiento de Nico Williams por su pubalgia en Navarra, el tremendo golpe de Mikel Jauregizar en Oviedo y la situación deportiva el día a día zurigorri da para muchas lecturas… Y por supuesto, también con la vuelta de la semifinal de Copa ante la Real Sociedad (4 de marzo en Anoeta) en el horizonte de los de Ernesto Valverde.

Hoy martes les acercamos en ElDesmarque la opinión de un antiguo delantero rojiblanco de los tiempos de Javier Clemente, el baracaldés Jabi Luke, apodado en sus tiempos Lucky Luke, como el mítico vaquero de los cómics que “disparaba más rápido que su propia sombra”. Aquí, por contra, el vizcaíno se muestra más pausado y reflexivo en su análisis...

¿Cómo explicas el bajón del Athletic en la actual temporada? La Champions, lesiones, físico, anímico...

Pues porque la Champions te exige mucho y luego las lesiones a nosotros nos condicionan mucho más que a otros equipos, ya que no tenemos los banquillos tan completos y largos de otros conjuntos.

El centro del campo hace aguas. ¿Habrías repescado a los cedidos Peio Canales o a Gerenabarrena en el mercado invernal?

Está claro que visto lo visto habría sido lo más claro para ejecutar, pero Txingu ha creído más oportuno tirar con lo que tenía a mano y hay que respetarlo.

Nico Williams inicia un nuevo tratamiento, Valverde dijo en Oviedo que "así no podemos seguir", ¿cómo ves el caso de Nico?

Estoy totalmente de acuerdo con Txingu, es mejor que Nico se recupere totalmente y que cuando vuelva sea con las mayores garantías, pero ya recuperado del todo.

Nos acercamos ya a marzo... ¿Ves opciones de dar la campanada en Anoeta en la vuelta de la semifinal de Copa?

Por supuesto que sí, sabemos que no va a ser nada fácil pero vamos con toda la ilusión del mundo. La Real está muy bien pero siempre confío en el Athletic. Sólo es un gol.

Futuro de Ernesto Valverde... A día de hoy no parece sencillo que siga, el mundo del entrenador es complicado...

Para mí Ernesto es el actual entrenador del Athletic y solo por eso se merece todo mi apoyo y respeto.

Si Valverde no siguiese, ¿qué tipo de entrenador te gusta para el Athletic?

No pienso en posibles entrenadores ya que creo que tenemos al mejor que podríamos tener. Fuera aparte de los logros que ya ha conseguido con el club rojiblanco, léase una Copa del rey, la Supercopa, semifinales de la Europa League, meternos dos veces en la Champions y realizar un juego más que aceptable..., lo que no son pocos éxitos. A mí parecer pienso que no somos del todo justos con Txingu.