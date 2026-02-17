Asís Martín Bilbao, 17 FEB 2026 - 16:41h.

Lógicamente, el joven futbolista del Athletic Club Selton Sánchez Sued todavía tiene muchas cosas por concretar. Debe hacerse físicamente, cogerle el pulso a la alta competición y ser más fuerte en las disputas. Pero lo que nadie le puede achacar es que no tenga un talento especial, como suele reconocer públicamente su entrenador Ernesto Valverde, quien señaló en una sala de prensa que "no es fácil encontrar a jugadores como Selton en ningún sitio, y mucho menos en el Athletic".

Lo cierto es que el futbolista vizcaíno, nacido en Durango (de madre brasileña) pero criado en Basauri, tras ver la luz como león frente al Real Oviedo en la Catedral, ha debutado este martes con la Selección Española Sub 19 de Paco Gallardo en el estadio Guillermo Amor ante Noruega, en el primero de los dos amistosos que se va a disputar contra los nórdicos, y ya ha dejado su impronta con una imagen que se va a hacer viral. Y que aquí puedes ver en vídeo...

Estos dos choques sirven como preparación para la Ronda Élite UEFA que se disputará en Benidorm los días 25, 28 y 31 de marzo en los que el combinado español se enfrentará a Países Bajos, Finlandia y Eslovenia. Solo una de estas selecciones conseguirá el billete para la fase final del Campeonato de Europa de la categoría, que se celebrará en País de Gales del 28 de junio al 11 de julio.

Selton Sánchez, una perla de Lezama de tan solo 18 años

Ha debutado en esta temporada 2025-26 con el primer equipo rojiblanco de la mano de Ernesto Valverde dejando detalles preciosistas, como esa rabona que practica a menudo e hizo dar un respingo a Iñaki Williams y Maroan Sannadi, incluso en Lezama contaban la historia de que ha lanzado algún penalti con ese toque tan pinturero. Y por supuesto, lo metió...