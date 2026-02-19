Asís Martín Bilbao, 19 FEB 2026 - 10:49h.

Eder Sarabia y el goloso banquillo del Athletic en San Mamés: "No te miento"

Un partido con mucho en juego que se disputa este viernes, en San Mamés, a las 21.00 horas

Tenemos fútbol fuera del fin de semana en Bizkaia porque el Athletic Club de Ernesto Valverde, que viene de vencer en el Tartiere al Oviedo, regresa a Bilbao y encara ya la jornada 25 de LALIGA EA Sports que le va a enfrentar al Elche CF del getxotarra Eder Sarabia encontrándose este viernes 20 de febrero en el estadio de San Mamés a partir de las 21.00 horas (Teledeporte).

Se trata de un partido con mucha trascendencia para ambos, porque el Athletic quiere zanjar definitivamente sus problemas clasificatorios en medio de un curso muy complicado, sobre todo repleto de bajas (esta semana se ha vuelto a hablar del caso de Nico Williams) y un Elche que tras un fantástico comienzo de campeonato ahora lleva una mala racha de 7 jornadas consecutivas sin vencer (3 empates y 4 derrotas).

Los bilbaínos van a tratar de encadenar su tercera victoria consecutiva que les meta de lleno en la pelea por Europa, mientras que los ilicitanos andan detrás de su primer triunfo fuera de casa de toda la temporada; de hecho, su última victoria lejos de Elche fue precisamente el año pasado en San Mamés por (0-1) con un gol de Lucas Boyé.

Este es el posible once titular que Ernesto Valverde podría sacar este viernes 20 en San Mamés...

El técnico rojiblanco, siempre atribulado últimamente para completar las convocatorias, tiene la duda de Alex Berenguer, por su problema en el dedo del pie, y la del central vitoriano Dani Vivian, que entrena pero no ha entrado hace semanas en una convocatoria perdiéndose 6 partidos. Son baja segura Nico Williams y Mikel Jauregizar, amén de Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz; eso aparte de la ausencia por sanción hasta el 2 de abril de Yeray.

Veamos por tanto un posible once vasco, con Unai Simón bajo los palos; con Gorosabel o Jesús Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; un centro del campo (sin el habitual Jauregizar) para Alex Rego y el eibartarra Iñigo Ruiz de Galarreta; por delante irían Iñaki Williams, Oihan Sancet y Robert Navarro, éste en la banda izquierda por Nico, quedando la punta del ataque para el goleador donostiarra Gorka Guruzeta.

Vamos con la posible alineación del Elche CF de Eder Sarabia, un once para la jornada 25 de LALIGA...

El hijo del mítico Manolo Sarabia cuenta también con varias bajas para el duelo en la Catedral de este viernes. El técnico franjiverde no ha podido contar en la sesión del miércoles ni con Héctor Fort ni con Grady Diangana. El lateral, cedido por el FC Barcelona, continúa con la recuperación de la operación en el hombro y su regreso al equipo se demorará mes y medio más. El atacante anglo congoleño, por su parte, no se ejercitó en esa sesión, celebrada en el estadio Martínez Valero, por precaución, ya que arrastra problemas musculares.

La nota positiva, es que Sarabia recupera para el partido de San Mamés al central austriaco David Affengruber, baja la pasada jornada ante el CA Osasuna, por acumulación de amonestaciones, y que ya participaron con normalidad en la sesión el lateral Buga Sangaré, fichado en el pasado mercado invernal, y el centrocampista Josan Ferrández.

El Eche CF podría salir en Bilbao con Dituro en la portería; una defensa de cinco integrantes con Tete Morente en la derecha, Víctor Chust, Affengruber o Petrot y Pedro Bigas como centrales más Germán Valera en la izquierda; en el centro del campo, Marc Aguado de ancla, escoltado por Febas y Martim Neto o Cepeda, mientras que el ataque queda para el ex de la Real Sociedad André Silva y para Álvaro Rodríguez.