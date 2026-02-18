Asís Martín Bilbao, 18 FEB 2026 - 11:59h.

El extremo del Athletic ha empezado un nuevo tratamiento en Pamplona tras el partido en Oviedo

Mientras el central de Durango Unai Egiluz celebra en Lezama poder volver tan solo a entrenar con sus compañeros (tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha) o se festeja que el golpe en Oviedo de Mikel Jauregizar no haya ido a más, Nico Williams ha iniciado en su Pamplona natal, en Barañain, el nuevo tratamiento para intentar aminorar los problemas que le está dando la pubalgia.

El futbolista estelar del Athletic Club de Ernesto Valverde y de la Selección Española de Luis de la Fuente sufre un verdadero calvario que limita su fútbol explosivo, pero no entra en su radar de momento una operación. Como dijo el director de Fútbol del Athletic, Mikel González, en su comparecencia en San Mamés junto al presidente Jon Uriarte Uranga, "operar no garantiza resultados óptimos y puede afectar a su velocidad y explosividad".

Joseba Etxeberria, otro extremo potente, pasó por la misma lesión que Nico Williams

El potro del Elgoibar, actualmente, sin banquillo para entrenar, conoce muy bien la sensaciones que está pasando el hermano menor de Iñaki Williams. Etxebe, que pasó dos veces por el quirófano, lo sufrió y ha comentado de los micrófonos de COPE Bilbao que "es una lesión muy desagradable y muy inestable por las sensaciones cambiantes. Al final es como una descompensación del tren superior con el inferior".

"El quirófano debe ser lo último, hay momentos en los que no estás tan mal como para dejar de entrenar, pero tú ves que no estás al 100 por 100; es algo muy incómodo, es muy desagradable porque te sientes muy muy impotente".

"En los días malos, es como si tuvieras una cuchilla a afeitar debajo de la piel. Una molestia que te aparece incluso en reposo al girarte en la cama y que te provocaba noches de insomnio. Si es que me cambió hasta el humor" contaba el 'Gallo'.

¿Qué ha explicado el Athletic Club sobre el giro dado con Nico Williams?

Sobre Nico, la entidad de Ibaigane ha anunciado esta misma semana que "ha comenzado un tratamiento con un especialista externo (Jurdan Mendigutxia) para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias". De momento, no han dado detalles exactos sobre cuánto tiempo podría extenderse ese tiempo de baja.