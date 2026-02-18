Asís Martín Bilbao, 18 FEB 2026 - 10:36h.

El central de Durango fue operado de rotura del LCA el 6 de agosto

Había muchas ganas de darle la bienvenida a Unai Egiluz. El jugador de Durango había pasado por el quirófano el ya lejano 6 de agosto para ser intervenido de la rodilla derecha. Durante un partido amistoso disputado contra el Racing de Santander, el central del Athletic Club se rompió el ligamento cruzado anterior de esa rodilla derecha, pero hace poco fue inscrito en LALIGA y ya parece en condiciones de volver pronto tras solventar la rotura en dicha articulación.

Con el positivo de Yeray Álvarez, el retraso en la llegada de Aymeric Laporte y la grave lesión de Egiluz comenzó un inesperado calvario para los centrales del Athletic, donde caben Dani Vivian y Aitor Paredes, que ha llevado a Ernesto Valverde a tener que tirar ahí de Iñigo Lekue, de Yuri Berchiche y hacer debutar al navarro del filial Iker Monreal.

El Athletic Club y Unai Egiluz llegaron en julio a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2028

Este miércoles, por fin, ha comparecido en Lezama ante la prensa Unai Egiluz a apenas dos días del partido contra el Elche CF de Eder Sarabia en San Mamés, donde ha señalado que "estoy bien, muy contento porque el proceso avanza bien y estoy listo para volver con el equipo, ha sido largo pero estoy contento por como lo he llevado y porque he hecho todo lo posible. No tengo una fecha fija de vuelta, de momento entrenar con el grupo y cuando el míster me vea al 100% que me meta en una convocatoria y que me ponga".

El trabajo mental tras una lesión complicada... "Sinceramente lo he llevado bien y con equilibrio, los primeros partidos me costó un poco en San Mamés por la rabia de que me pasase esto tan pronto, pero mentalmente me he visto muy bien y se agradece el calor de la familia y de los compañeros; con Beñat Prados por ejemplo nos hemos apoyado mutuamente en el gimnasio cada día".

No tengo miedo y me veo bien, he estado equilibrado y muy centrado en recuperarme bien y en poder volver; ahora valoro hasta andar bien o poder entrenar

Lesiones a tope en la temporada del Athletic Club...

"Estamos tranquilos por como veo al equipo, da el 100% por competir al máximo nivel, las lesiones no están en nuestras manos, no depende de uno pero la suerte no nos ha acompañado. Todos los que han jugado de centrales, incluidos Iñigo Lekue y Yuri Berchiche, han estado a un gran nivel, da rabia no estar pero debía centrarme en mi recuperación y en volver".

"Lo de Mikel Jauregizar en Oviedo, una vez que te ha pasado a ti una lesión grave pues te preocupas más, pero ha sido un alivio ver que no haya sido nada, todos sabemos de la importancia de Mikel en el equipo y de su carácter por cómo empuja al equipo".

Unai Egiluz y un extraño verano con renovación y lesión grave

"Ha sido un verano algo especial porque la temporada en Miranda acabó tarde y no quería centrarme en nada más, pero luego se dio el caso de que me llamó el Athletic y no lo tuve que pensar, he crecido en Lezama y mi sueño es jugar en San Mamés y formar parte de esta plantilla y renové, luego llegó el palo de la lesión de rodilla pero me he centrado en volver".

La vuelta de la semifinal de Copa contra la Real Sociedad en Anoeta... y la Gabarra Athletic

"Todo el mundo tiene muchas ganas de ese partido, pero primero vamos con la liga, el de Anoeta será un partido duro y bonito a la vez pero ya llegará el momento de pensar en esa semifinal, yo veo al equipo tranquilo y pensando ahora en cada partido de liga, Elche, Rayo...".

"La gabarra fue el mejor día de mi vida, nunca olvidaré esa sensación de llegar a Bilbao y ver las calles llenas de athleticzales, es el día que más he disfrutado tanto de sensaciones y de sentimientos a flor de piel, fue un día imposible de olvidar" ha reconocido Unai Egiluz en Lezama.