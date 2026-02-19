La lista de Ernesto Valverde para el Athletic - Elche con un regreso y varias bajas
Valverde espera a Jauregizar en Vallecas y lamenta el caso Nico Williams: "Demasiado tiempo a medio gas"
Varias ausencias importantes
Ernesto Valverde dio a conocer la lista de convocados del Athletic para el partido de la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS ante el Elche en San Mamés. Un duelo para el cual los rojiblancos recuperan a Dani Vivian tras seis partidos fuera y seguirán sin poder contar con Nico Williams, Berenguer, Jauregizar, Yeray, Maroan, Beñat Prados y Egiluz. Entran también los canteranos Iker Monreal y Eder García.
La convocatoria del Athletic
Esta es la lista de convocados del Athletic para el duelo ante el Elche: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego, Selton, Monreal y Eder García.
