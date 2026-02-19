Pablo Sánchez 19 FEB 2026 - 20:46h.

Compartir







Ernesto Valverde dio a conocer la lista de convocados del Athletic para el partido de la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS ante el Elche en San Mamés. Un duelo para el cual los rojiblancos recuperan a Dani Vivian tras seis partidos fuera y seguirán sin poder contar con Nico Williams, Berenguer, Jauregizar, Yeray, Maroan, Beñat Prados y Egiluz. Entran también los canteranos Iker Monreal y Eder García.

La convocatoria del Athletic

Esta es la lista de convocados del Athletic para el duelo ante el Elche: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego, Selton, Monreal y Eder García.