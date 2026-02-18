Pablo Sánchez 18 FEB 2026 - 18:39h.

Unai Egiluz, estrella en Lezama, donde Berenguer, Nico Williams y Jauregizar siguen fuera de combate

Las filosofías futbolísticas de Athletic y Real Sociedad marchan por caminos bien distintos, pero cuando se trata de Lezama o Zubieta las miradas de ambos clubes se centran en un mismo objetivo. El trasvase de futbolistas entre una y otra casa es una constante que suele vivir nuevos episodios cada cierto tiempo. El último del que se habla es Álex Marchal.

El extremo del filial de la Real Sociedad está protagonizando una gran temporada y el salto de categoría del Sanse ha ayudado mucho en su crecimiento. A sus 18 años ya acumula minutos en una veintena de partidos en LALIGA HYPERMOTION y el conjunto txuri urdin trabaja en su renovación de cara al futuro. Sin embargo, podría haberse encontrado con un problema.

El periodista Ángel García desvela que el Athletic estaría interesado en la situación de Marchal. Tiene contrato por delante hasta junio de 2027, lo que lo convierte en un jugador futurible como otros tantos que parten de una cantera a otra durante su crecimiento. Este interés de los rojiblancos podría responder a la demora del jugador en aceptar la supuesta oferta de renovación que la Real le tiene preparada.

El camino futbolístico de Álex Marchal ha transcurrido siempre en Zubieta hasta que este año dio el salto al fútbol profesional de la mano del Sanse. El Athletic no le quita ojo de encima.

Efe Korkut, el último en llegar

La maquinaria en las oficinas de San Mamés no cesa de cara al futuro y, coincidiendo con el cierre del mercado de fichajes invernal, el Athletic cerró la contratación de Efe Korkut, hijo del mítico exjugador del Espanyol Korkut Tayfun, quien se incorporó de inmediato al Bilbao Athletic firmando un contrato hasta 2028. Su encaje en la Filosofía Athletic está fuera de toda duda tras nacer en Euskal Herria.