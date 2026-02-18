Asís Martín Bilbao, 18 FEB 2026 - 12:33h.

El viernes (21.00h.) visita San Mamés el equipo de Eder Sarabia en la jornada 25 de LALIGA

A miércoles estamos a apenas dos días del partido contra el Elche CF de Eder Sarabia en San Mamés, donde el Athletic Club puede dar un tremendo arreón a sus opciones europeas toda vez que viene de sumar dos victorias consecutivas, ante Levante UD y Real Oviedo, que le han dejado a 3 puntos de la sexta plaza y con 7 de margen sobre el descenso.

Pero ya sabe que en Bilbao esas cuentas por adelantado son 'lagarto, lagarto'... ante la fama de resucita muertos de los leones (el mítico 'equipo aspirina') que reciben a un rival que lleva 7 jornadas en fila sin vencer (3 de 21 puntos) y que no ha ganado un solo partido fuera de casa en toda la temporada.

Tras el descanso del martes, la tropa de Ernesto Valverde ha regresado al trabajo en Lezama con la alegría de ver comparecer a Unai Egiluz ante la prensa pero con la esperada baja de un Nico Williams que desarrolla un nuevo tratamiento con el especialista Jurdan Mendigutxia en Navarra para su pubalgia.

En el Athletic, Ruiz de Galarreta, Aitor Paredes y Alex Rego están a una tarjeta amarilla de sufrir un partido de suspensión

El Athletic Club contará con varias ausencias en San Mamés contra el Elche CF de Sarabia

A la espera del regreso a la convocatoria de Dani Vivian, que lleva ya varios días con todo el grupo, el que es duda de cara al encuentro frente al Elche es Alex Berenguer, que sigue fuera del grupo de trabajo. Dándose por hecho que serán baja Nico Williams y Mikel Jauregizar... aparte de Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados o Yeray.

El extremo se perderá una cifra desconocida de encuentros, mientras que el centrocampista tuvo que ser sustituido con problemas físicos nada más marcar el gol del empate en el Tartiere y este lunes se ha sometido a pruebas médicas que han determinado que no padece una lesión grave "tanto ligamentosas como meniscales". De momento, el centrocampista de Bermeo queda "pendiente de evolución".

El joven talento Selton Sánchez Sued ha hecho un trabajo ligero de recuperación tras haber jugado ayer contra Noruega un amistoso con España sub 19 en el que dejó una rabona para la posteridad, marca de la casa del basauritarra.

Este jueves el equipo vizcaíno entrenará por última vez, desde las 18.00 horas, en Lezama, poco después de la rueda de prensa previa al choque que ofrecerá Ernesto Valverde (17.00h.) y será rematada la tarde por la convocatoria ante los ilicitanos de Sarabia.