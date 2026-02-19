Asís Martín Bilbao, 19 FEB 2026 - 17:18h.

El Athletic Club aspira a lograr una tercera victoria consecutiva que le dé vuelo en LALIGA

Reto importante para el Athletic Club que, seguramente sin poder contar con la presencia de Nico Williams ni de Mikel Jauregizar, afronta este viernes la visita a San Mamés (con el arbitraje del canario Alejandro Hernández Hernández) del Elche CF de Eder Sarabia. El técnico getxotarra que suena como futurible para el banquillo bilbaíno pero que va a oponer todas las dificultades posibles para evitar que los hombres de Ernesto Valverde consigan su tercera victoria consecutiva, igualando las que lograse en el arranque de la competición en el ya lejano mes de agosto (Sevilla, Rayo Vallecano, Real Betis).

Por la sala de prensa de Lezama se ha pasado este jueves, en la previa, el técnico de Viandar de la Vera, donde ha esbozado su plan para el encuentro de la Catedral ante los levantinos. "Hay que intentar ganar, los dos tenemos mucha necesidad y será un partido imprevisible y muy disputado. Estamos en la segunda vuelta y ahora ya todo es definitivo, todo cuenta mucho, lo que ganas o lo que pierdas. Tenemos que fijarnos en nosotros, porque ya son finales para todos los equipos".

"Estamos bien, recuperamos a Dani Vivian pero perdemos a Alex Berenguer, Nico Williams, Mikel Jauregizar y a los 4 de siempre... No me planteo hacer cuentas de puntos en la previa de un partido, este es un partido tremendamente difícil y yo tengo una historia muy mala con el Elche en San Mamés, dos derrotas y algún empate con mala sensación, es un equipo incómodo por como juega, pero para todos los rivales no sólo para el Athletic".

Sus loas para Eder Sarabia y su gusto por el buen fútbol de ataque

"Está haciendo una gran campaña en el Elche y su propuesta es diferente y es que Eder va con ella hasta el final, lo que más me gusta de todo es lo que veo en el equipo. Eso se ve, si los jugadores están convencidos o no. Más allá de momentos de bajonazo o no que pasen. Tiene mucho mérito porque su propuesta es arriesgada y es difícil de combatir a su vez. A Eder Sarabia le he seguido en el Andorra también y siempre sus equipos tienen un sello marcado y que se nota mucho" ha valorado.

El Elche CF de Eder Sarabia sólo ha ganado dos de sus últimos 17 partidos y aún no ha ganado como visitante en toda LALIGA. Está tan solo un punto por encima de la zona de descenso

Así prevé Ernesto Valverde el partido entre el Athletic Club y el Elche CF de Eder Sarabia

"Le veo con vida... Para mi es un gran equipo y lo está demostrando esta temporada, se ve que están bien aunque no sumen más puntos. En lo que hace el Elche es uno de los mejores equipos y salen bien de atrás y no es nada fácil presionarles, porque cuando juegan directo también lo hacen bien, les veo con muchos recursos para salir" con delanteros fuertes en la disputa.

"Le veo parecido a la primera vuelta, bien pero sin suerte en en los últimos partidos que se le escapan a última hora, es un equipo convencido, juega bien y con una propuesta de ataque. Estamos todos muy juntos y no hay distancias en la tabla, no llevan buena racha pero están muy bien de juego pese a la mala dinámica de resultados".