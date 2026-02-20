Joaquín Anduro 20 FEB 2026 - 14:46h.

Desde su llegada al Real Oviedo, Guillermo Almada ha apostado por mantener la continuidad en su once titular pero este sábado, ante la Real Sociedad, el técnico oviedista tendrá la baja de uno de sus fijos, Santiago Colombatto. El uruguayo confirmó en rueda de prensa que tanto Leander Dendoncker como Nicolás Fonseca son sus posibles sustitutos al lado de Kwasi Sibo y dio los motivos por los que Santi Cazorla no opta a este puesto en el doble pivote.

En El Requexón, el entrenador ha respondido negativamente a la opción de retrasar al veterano futbolista para no perder las cualidades que puede aportar en una zona más ofensiva: "Santi, digamos que es otra posición, es un enganche natural. Le obligaríamos a hacer un trabajo de contención y lo sacrificaríamos, no es lo mejor de él. Que vuelvo a insistir, colabora, lo hace muy bien, tiene muy buena disposición, pero eso lo queremos usar más en la parte ofensiva".

"Lo tenemos decidido, tanto Fonseca como Dendoncker son dos jugadores que nos pueden dar ese reemplazo y ayudarnos no solo en la elaboración sino en la contención. Así que cualquiera de los dos está preparado para suplir a Colo, que es una baja importante", confirmó Guillermo Almada sobre la duda entre el uruguayo y el belga junto a Kwasi Sibo.

Guillermo Almada explica por qué Kwasi Sibo está por delante de Dendoncker

Precisamente también ha hablado el entrenador sudamericano sobre el motivo por el que, desde que llegara al Real Oviedo, Sibo ha sido su mediocentro titular por delante de Dendoncker. Precisamente, en el duelo ante la Real Sociedad en la primera vuelta, el belga anotó el único gol del partido y el primero de los carbayones en el regreso a LALIGA EA Sports 24 años después.

Sobre este aspecto, Almada ha reivindicado el perfil del ghanés y su capacidad para robar balones como clave para el equilibrio del equipo: "Sibo es el que recupera más balones en nuestro equipo y ha dado un equilibrio que, por las necesidades que tenemos hoy, es más importante que quizás poner un volante de salida, que es lo que nos gusta a nosotros, un volante mixto. Pero esa seguridad que debemos encontrar con los zagueros él la ha hecho muy bien, o ese equilibrio que hemos buscado, más allá de que no descartamos a Leander que ha entrenado muy bien".

"Pero vuelvo a insistir en ese análisis que hacemos permanentemente, con la situación colectiva e individual, Sibo ha cumplido muy bien esa tarea que le encomendamos en ese equilibrio que permanentemente buscamos", finalizó el entrenador del cuadro asturiano.