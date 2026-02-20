Pablo Sánchez 20 FEB 2026 - 11:06h.

Pasa revista al estado físico y anímico de la plantilla

Guillermo Almada compareció este viernes en rueda de prensa para analizar el importante encuentro del Real Oviedo frente a la Real Sociedad en Anoeta. Un duelo clave en un momento delicado después de la dura derrota frente al Athletic de la pasada semana. La temporada avanza con las informaciones sobre la suspensión del choque frente al Rayo y las novedades sobre cuándo se recuperará cambiando de manera constante. En las últimas horas, el Juez de Competición dejó sin efecto dicho aplazamiento, dando así la razón a los carbayones.

Sobre el Caso Vallecas, Guillermo Almada trata de mantenerse al margen, aunque sigue considerando una injusticia lo que se hizo con su equipo. El uruguayo, por lo pronto, ve lógico que se le de la razón al Oviedo en esta lucha.

"Yo no pienso nada. Todos estamos alineados con las autoridades del club. Que se le de la razón es algo lógico. Son situaciones que no dependen de nosotros. Las comentamos y analizamos, pero veremos qué resolución final tiene todo esto. Si un juez falla en que se tomó una decisión equivocada... pero vuelvo a insistir, me enfoco en la Real Sociedad más allá del comentario. Están las autoridades del club detrás de esa justicia que se debe implantar".

La opinión de Almada

Próximo partido: "Con la máxima ilusión de corregir algunos detalles o sostener más tiempo lo bueno que hicimos el otro día en el primer tiempo. Intentar recuperarnos de lo que fue el otro día. Quedan muchos partidos y mucho campeonato".

Sin Colombatto: "Lo tenemos decidido, tanto Fonseca como Dendoncker nos pueden dar ese reemplazo y ayudarnos en la elaboración y en la contención. Cualquiera de los dos está preparado para suplir a Colombatto, que es una baja importante".

Nivel anímico de la plantilla: "Una derrota golpea siempre. Fue injusta. Pero como también dije, tenemos que levantarnos como sea y son situaciones que tenemos que revertir con rebeldía, predisposición, ganas y fútbol. Sabíamos que no iba a ser un camino fácil, que iba a ser espinoso y tenemos que tratar de sostener lo que estamos haciendo".

Real Sociedad: "Complicado es para nosotros. Jugar contra la Real, que tiene una plantilla numerosa, con grandes futbolistas, pero son los partidos que debemos disfrutar, un lindo rival que nos va a exigir al máximo. Tenemos que ir con la mayor ilusión de tratar de hacer un buen encuentro. Sostener lo bueno que estamos haciendo por momentos y creer a muerte en la fortaleza grupal".

Marcadores a favor: "Las distracciones nos han golpeado muy fuerte y la efectividad de los rivales. Si mañana cometemos las mismas equivocaciones la Real nos lo va a hacer pagar carísimo por la jerarquía de sus delanteros. Hacemos lo más difícil. Son situaciones que tenemos que corregir con trabajo. Hay cosas que hacemos bien, que tenemos que sostenerlas, pero los partidos duran 90 minutos".