Los nombres propios de la rueda de prensa de Simeone

El sarcasmo de Simeone por el calendario del Atlético de Madrid: "Ya no sé a quién echarle la culpa"

Varios son los protagonistas en la actualidad del Atlético de Madrid más allá del partido ante el Espanyol de este sábado en LALIGA EA Sports. Diego Pablo Simeone ha respondido a varios temas de nombres propios en sala de prensa como la adaptación de Ademola Lookman, la competencia de Juan Musso con Oblak, la recuperación de Pablo Barrios o los rumores de un posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça que no dejan de aparecer.

En plena campaña electoral en el Barcelona, el nombre de la Araña ha vuelto a aparecer en el radar azulgrana como una de las bazas electorales que podrían decantar una candidatura. Sin embargo, el Cholo pasa de esto y prefiere centrarse en la versión del argentino en los últimos encuentros recuperando el olfato goleador.

"No estoy dentro de la cabeza de Julián. Solamente veo cómo jugó los dos últimos partidos y entiendo que está volviendo a estar en el lugar que siempre estuvo. Lo necesitamos de esta manera. Después, todo lo que esté en su cabeza, yo no puedo entrar en su cabeza y por lo que veo en lo que refleja en su trabajo estoy muy contento en todo lo que nos da", respondió Simeone sobre la vinculación de Julián Álvarez con el Barça.

Simeone y los otros nombres propios del Atlético de Madrid

Al margen del delantero argentino, el Cholo también ha hablado sobre la gran adaptación de Ademola Lookman, que suma tres goles en cinco partidos como rojiblanco pero aún le pide más: "Está entrando muy bien dentro de lo que necesita el equipo. Necesitamos también más esfuerzos colectivos suyos para que nos pueda ayudar en la parte defensiva. Para eso, sumarle todo eso que tiene ofensivamente que es muy bueno y ahí generar dentro del equipo un trabajo más colectivo que lo que siempre nos importó en todos los futbolistas que tuvimos".

Donde no entró Simeone ha sido en la recuperación de Pablo Barrios al no saber aún cuánto le queda al centrocampista para volver a los terrenos de juego: "De Pablo todavía no tengo información. Recién acabo de llegar así que ya me informarán los médicos cómo va evolucionando en su proceso".

Por último, el argentino respondió a si Juan Musso con su gran nivel había aportado esta temporada una mayor competencia a Jan Oblak: "No, creo que estamos de la misma manera que estuvimos siempre: Musso haciéndolo muy bien en Copa del Rey y Oblak haciéndolo muy bien en Champions y en LALIGA".