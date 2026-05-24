Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 22:42h.

Qué actos hay preparados en A Coruña por el ascenso del Dépor a LALIGA EA SPORTS

El deportivismo, pura felicidad

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El deportivismo vive inmerso en una fiesta desde que este domingo el Dépor certificara su ascenso a LALIGA EA SPORTS ocho años después. Lo hizo por la vía rápida, como segundo en posiciones directas tras una sobresaliente temporada. Era momento de soltar lastre y descansar y eso mismo hizo Antonio Hidalgo, al que se le vio bastante relajado ante la prensa y entre bromas.

Todo eran palabras... hasta que la plantilla irrumpió en la sala de prensa. Lo hicieron cantando junto a su entrenador en lo que fue toda una fiesta improvisada. Hasta una botella de champán se descorchó en ese lugar ante la mirada de los medios presentes. Todo es felicidad en el seno herculino tras lograr volver a la élite después de varias temporadas por el desierto. Es momento de celebraciones.

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La rueda de prensa de Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo expresó su enorme satisfacción por haber devuelto al club blanquiazul a Primera División, categoría en la que no juega desde 2018. “Ahora toca celebrarlo tras conseguir el objetivo de todo el año. La gente nos ha empujado muchísimo y la ciudad se ha volcado, el deportivismo se lo merece. Ha sido un año duro, con mucha presión y tensión. Hay jugadores que han creído mucho en mí y eso me pone muy feliz”, manifestó en rueda de prensa.

El técnico catalán, que llegó el pasado verano a Riazor tras brillar en el banquillo del Huesca, admitió que durante la temporada ha tenido “momentos duros” que le han servido “de aprendizaje”.

“Todos sabéis los momentos que han sido. Hubo un momento en el que todo cambió. Todos empezamos a empujar y, con el apoyo máximo del club, hemos sido muy regulares. Estoy muy contento por estos jugadores, que han creído en la idea. Eso nos ha llevado a la constancia”, subrayó.

Finalmente, mandó un mensaje a los miles de deportivistas que se desplazaron a Valladolid, muchos de ellos sin entrada. “A la gente que nos acompaña le digo que tenga cuidado en la vuelta. Han sido meses duros, pero también bonitos. Solo se ve el día del partido, pero cuando paseaba por A Coruña notaba ese apoyo de muchísima gente. Esos momentos te hacen seguir empujando”, concluyó.