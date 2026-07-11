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Lamine Yamal se parte de risa con la celebración de su hermano Keyne en el España-Bélgica: "Me lo dijo"

Lamine Yamal se parte de risa con su hermano Keyne
Lamine Yamal se parte de risa con su hermano Keyne. DAZN
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El gol de Mikel Merino en el minuto 88, de nuevo salvador tras su tanto a Portugal, ha servido a España para conseguir la victoria ante Bélgica por 2-1 y citarse así con Francia en las semifinales del torneo. El MVP del encuentro fue Lamine Yamal por segunda vez en el campeonato y dejó una tierna imagen partiéndose de risa con la celebración de su hermano Keyne en la grada que el pequeño ya le había adelantado.

El atacante del Barça se llevó el galardón después de un encuentro en el que no dejó de insistir por la banda derecha una y otra vez. Ni con Maxim de Cuyper ni con las ayudas de Jeremy Doku pudieron frenarle, aprovechándose también de las subidas de Pedro Porro, dejando disparos que no llegaron a batir a Thibaut Courtois y centros que no encontraron ocasiones de peligro por parte de sus compañeros.

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Lamine Yamal, en el España-Bélgica
Lamine Yamal, en el España-Bélgica. Europa Press

Lamine Yamal confirma la dedicatoria de Keyne

El héroe fue de nuevo Mikel Merino pero Lamine Yamal se llevó el MVP del encuentro y esta vez terminó más alegre que frente a Austria, cuando lo recibió muy serio. Algo a lo que ha restado importancia también este viernes, confirmando su alegría y el motivo de sus risas al ver a su hermano Keyne en los videomarcadores.

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El hermano pequeño de Lamine volvió a ser protagonista cuando las cámaras de DAZN le cazaron mientras celebraba el triunfo en brazos de su padre. Se le pudo ver sacando la lengua y haciendo muecas a la cámara mientras la retransmisión enfocaba a su hermano mayor riéndose.

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El propio futbolista catalán confirmó en zona mixta que Keyne incluso le había adelantado que iba a celebrar así el triunfo de España: "Justo ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre y me dijo que iba a sacar la lengua y por eso lo vi y me hizo mucha gracia".

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