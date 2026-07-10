Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Selección Española de fútbol
Competicion:

Luis de la Fuente eleva a Mikel Merino y avisa con Francia: "Van a estar igual de preocupados ellos"

Luis de la Fuente, en el España-Bélgica
Luis de la Fuente, en el España-Bélgica. Europa Press
Compartir

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha analizado este viernes la valiosa victoria de España ante Bélgica. La selección consiguió sacar adelante de nuevo una difícil eliminatoria gracias a los goles de Fabián y Mikel Merino. Precisamente sobre este último se ha pronunciado el técnico riojano ante las cámaras de .

Partido difícil: "Es el carácter del equipo. La actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir un equipo tan comprometido y con ganas de crecer y mejorar. Un rival muy duro. Hemos hecho mérito para ganar mas tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y lo difícil que es ganar. Que lo pongamos en valor".

PUEDE INTERESARTE

Mikel Merino: "Increíble. Mikel tiene muchas virtudes. Es un futbolista que es top mundial, que podría jugar en cualquier selección, en cualquier equipo. Es un grande. Con nosotros está hecho a la medida de este modelo. Una suerte de tener a él y a otros futbolistas como él. Siempre que lo necesitamos está".

Francia: "Por supuesto que sí. Es legítimo que vamos a trabajar para superar a Francia. Van a estar igual de preocupados ellos. Va a ser diferente. Es una grandísima selección que se va a enfrentar otra grandísima selección".

Temas