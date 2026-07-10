Celia Pérez 10 JUL 2026 - 23:30h.

El técnico riojano repasa el partido de España

Luis de la Fuente acierta de nuevo con los cambios: Fabián le da la razón tras el cambio por Pedri

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Luis de la Fuente, seleccionador español, ha analizado este viernes la valiosa victoria de España ante Bélgica. La selección consiguió sacar adelante de nuevo una difícil eliminatoria gracias a los goles de Fabián y Mikel Merino. Precisamente sobre este último se ha pronunciado el técnico riojano ante las cámaras de .

Partido difícil: "Es el carácter del equipo. La actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir un equipo tan comprometido y con ganas de crecer y mejorar. Un rival muy duro. Hemos hecho mérito para ganar mas tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y lo difícil que es ganar. Que lo pongamos en valor".

Mikel Merino: "Increíble. Mikel tiene muchas virtudes. Es un futbolista que es top mundial, que podría jugar en cualquier selección, en cualquier equipo. Es un grande. Con nosotros está hecho a la medida de este modelo. Una suerte de tener a él y a otros futbolistas como él. Siempre que lo necesitamos está".

Francia: "Por supuesto que sí. Es legítimo que vamos a trabajar para superar a Francia. Van a estar igual de preocupados ellos. Va a ser diferente. Es una grandísima selección que se va a enfrentar otra grandísima selección".