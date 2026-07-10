Alberto Cercós García 10 JUL 2026 - 21:45h.

Nadie se quiere perder el partido entre España y Bélgica

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El España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026, disputado en Los Ángeles, no solo ha concentrado la atención por lo que sucede sobre el césped. Como viene ocurriendo desde el inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, las gradas se han convertido en un escaparate de rostros conocidos del cine, la música y las redes sociales. La realización televisiva no ha dejado pasar la oportunidad de enfocar a algunas de las celebridades presentes, convirtiendo los palcos en un espectáculo paralelo mientras la selección española busca un puesto en las semifinales.

Uno de los grandes protagonistas ha vuelto a ser Javier Bardem. El actor ha aparecido esta vez con un detalle muy especial: la camiseta con el dorsal 26 de Borja Iglesias, un regalo del delantero tras conocerse ambos durante la concentración de la selección. Bardem prometió lucirla y ha cumplido, en un gesto que ha llamado la atención de la retransmisión y de los aficionados. Junto a él también ha sido enfocada Penélope Cruz, habitual en los partidos de España durante este Mundial. Entre las personalidades que tampoco han querido perderse la cita han aparecido el influencer Speed, el actor Brad Pitt y el director Ridley Scott, confirmando el enorme atractivo internacional que está teniendo el campeonato.

De actores a músicos: los artistas en Los Ángeles

La música también ha tenido representación de lujo con Noel Gallagher. El exlíder de Oasis, un apasionado del fútbol desde hace décadas, ha sido captado celebrando con entusiasmo una de las acciones del encuentro desde su localidad en el SoFi Stadium. Su imagen se suma a una larga lista de invitados ilustres que han convertido este Mundial en un punto de encuentro entre deporte y cultura, con estrellas que aprovechan el paso del torneo por Estados Unidos para disfrutar en directo de algunos de los partidos más importantes del campeonato.