Celia Pérez 10 JUL 2026 - 20:44h.

Su perfil de Instagram había sido jaqueado

Nuevos y gravísimos insultos de la senadora de Paraguay contra Mbappé y amenaza por "violencia de género"

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Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, vuelve a ser protagonista un día más. En los últimos días ha acaparado todos los focos por su cruce de palabras con el jugador francés tras el tenso enfrentamiento en octavos de final del Mundial 2026, y que día tras día ha ido aumentando incluso dedicando graves insultos al futbolista y amenazando con meterle en la cárcel por "violencia de género". Hoy es un día más en el que ha vuelto a la carga.

La senadora paraguaya recuperó el acceso a su cuenta en la red social Instagram, que había sido jaqueada la víspera, y desde la cual causó toda la polémica. "Recupere mi Instagram", dijo Amarilla en X. "Avísenle a los franceses que pueden seguir molestando", agregó en el mismo mensaje, en alusión a las críticas que ha recibido en sus cuentas en las redes sociales.

La legisladora del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) entró en el ojo del huracán el pasado sábado tras escribir en sus redes sociales injurias raciales contra el futbolista del Real Madrid, al que llamó "camerunés colonizado" o "soberbio".

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Además, afirmó que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente galo, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

La congresista reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definida por un gol de pena máxima convertido por Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el rocoso partido contra los guaraníes.

El jugador respondió a los insultos calificando a la parlamentaria de "mujer despreciable e indigna de su cargo", dichos por los que Amarilla pidió al jugador una disculpa y adelantó que podría demandarlo.

Los dichos de Amarilla también fueron reprobados por el Gobierno y el Senado de Paraguay, que este miércoles aprobó una resolución en la que se desmarcó de las afirmaciones de la congresista, al tiempo que manifestó su "absoluto rechazo" a toda forma de racismo y discriminación