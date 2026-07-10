Pedro Porro descarta volver a LALIGA y agradece al Tottenham

Javi Rayo 10 JUL 2026 - 15:19h.

Pedro Porro agradece a Luis de la Fuente la confianza y al Tottenham por haber apostado por él

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Pedro Porro ha atendido a ElDesmarque antes del partido de cuartos de final ante Bélgica. El internacional español está muy agradecido a un Luis de la Fuente que ha confiado en él, hasta el punto que se ha hecho con el puesto de titular en el lateral. En los últimos meses se especuló con un posible fichaje por el Real Madrid, unos rumores que se acabaron en el momento que el Tottenham blindó al extremo con un nuevo contrato. Pese a ello, sigue en el aire la posibilidad de regresar a LALIGA pero el jugador lo tiene claro: su presente y futuro pasa por la Premier League. Además, se ha emocionado recordando la importancia de su familia en este largo camino.

Pedro Porro: "Sólo pienso en estar centrado en el Mundial"

"Ahora mismo sólo pienso en estar centrado en el Mundial. Estoy muy feliz por la renovación. Era un momento muy importante de mi carrera y la verdad es que me sentí muy respaldado por el Tottenham y eso dice mucho de ellos", explica Pedro Porro a Rafa Mainez. El lateral de Don Benito se muestra muy agradecido también a Luis de la Fuente: "El míster es un fenómeno. La forma en la que trabaja en el día a día, en la que lleva el grupo, en la que te involucra. Somos una familia. Los últimos tres años y medio ha hecho un trabajo muy bueno, los resultados no son casualidad. Tiene mucho mérito".

Aunque España parte, a priori, como gran favorita ante Bélgica, Pedro Porro no quiere relajaciones: "Es un partido muy importante para nosotros. Llevamos 16 años sin pasar a una semifinal y va a ser un partido muy disputado contra una gran Selección. Tenemos que estar centrados en hacerlo lo mejor posible". El jugador de los Spurs destaca también el liderazgo silencioso -pese a su juventud- de Pau Cubarsí y ve a Argentina como el gran rival a batir por ser "la vigente campeona".