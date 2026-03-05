Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 13:28h.

Pedro Porro revela el jugador que más le costó defender: "En el Celta estuvo muy bien"

Galones en el Tottenham

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, se mira con más detenimiento en rendimiento de los supuestos jugadores que estarán en Estados Unidos en junio. Especial relevancia tienen aquellos que están en ligas extranjeras. Por ejemplo, Pedro Porro desde Londres con su gran papel en el Tottenham. El lateral diestro sigue rindiendo a un gran nivel en la Premier y el debate de si volverá o no España siempre está en el aire.

El de Don Benito, durante una entrevista en As, valoró entre risas la posibilidad de jugar en el Real Madrid en el futuro, ahora que se habla mucho de la debilidad defensiva que está mostrando en el equipo blanco. "Hay cosas que en el fútbol tu piensas y dices, pues quiero llegar allí o aquí, cuando eres pequeño sueñas con muchas cosas. En el día a día estoy centrado en lo mío. Tu piensas en jugar en los mejores clubes del mundo, tienes que hacer muchas cosas bien para que ese día llegue. Me quedan muchas cosas por mejorar y luego ya veremos", comentó.

No cierra ninguna puerta de futuro pese a que no hay vinculación, aunque demuestra interés en seguir creciendo por si llega una oportunidad de ese estilo.

La cantera, protagonista para Vigo

Arbeloa tiene muchos problemas en el horizonte, pero uno de los más recientes tiene que ver con la convocatoria que confeccionará para el duelo de este viernes frente al Celta. El míster no podrá contar con un buen puñado de piezas importantes y la cantera tomará especial relevancia en la lista. Hasta siete canteranos estuvieron presentes en el entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva.

La cita en Balaídos vuelve a ser determinante para seguir la estela del Barcelona en la clasificación. El equipo blaugrana se ha despegado a cuatro puntos de los blancos después del traspiés frente al Getafe en el Santiago Bernabéu.