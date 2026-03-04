Diego Páez de Roque Madrid, 04 MAR 2026 - 11:37h.

Simeone y Griezmann protagonizaron un bonito momento tras el partido

El Atlético de Madrid estalló en júbilo con el pitido final de De Burgos Bengoetxea tras más de 90 minuto de puro sufrimiento donde consiguieron aguantar el 4-0 del Metropolitano para conseguir el pase a la final de la Copa del Rey.

Los culés acosaron a los rojiblancos durante todo el encuentro, yéndose al descanso con 2-0 y aumentando la distancia a 3-0 a falta de 15 minutos para el final. Fue entonces cuando Simeone movió el banquillo para mantener el resultado y celebrar, junto a sus aficionados presentes en el Camp Nou, el pase a una nueva final de la Copa del Rey 13 años después.

Todos los futbolistas del Atlético de Madrid saltaron al terreno de juego para celebrar el pase. Abrazos, gritos al aire, golpes y aplausos a los más de 600 seguidores presentes en el Camp Nou. Desde la Real Federación Española de Fútbol publicaron un vídeo recopilando las celebraciones de todos los jugadores, dejando un detalle curioso entre Simeone y Griezmann.

Qué le dijo Simeone a Griezmann en la celebración de la Copa del Rey

El técnico argentino se fue acercando uno a uno a sus jugadores en el terreno de juego para abrazarles y darles la enhorabuena. Hasta que llegó a Antoine Griezmann.

Con el francés tuvo un gesto muy emotivo. Le chocó, le abrazó y le dijo unas palabras al oído que pueden escucharse en el vídeo. "La concha de tu madre. Te quiero mucho", le susurró al oído mientras le daba un beso en la mejilla.

Estas palabras cobran aún más sentido ante la posible marcha del delantero francés a la MLS. El Orlando City ha presentado una oferta para fichar al galo este mismo mes de marzo y, por lo que comentan sus compañeros, parece no haber tomado aún la decisión.

Simeone sabe de la importancia de Antoine Griezmann para el equipo en lo que resta de temporada y por eso intentará retenerlo hasta el final de la misma, respetando siempre la decisión del atacante.

"¿Qué puedo agregar más de lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final", dijo Simeone en la rueda de prensa postpartido acerca del '7' rojiblanco.