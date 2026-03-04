Basilio García Sevilla, 04 MAR 2026 - 12:03h.

El de Parque Alcosa jugará su primer partido de la temporada con el Betis Deportivo

La charla de Pellegrini con Pablo García

Novedad curiosa la que se ha producido este miércoles en el entrenamiento del primer equipo del Real Betis Balompié. Pablo García, habitual desde el inicio de temporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, no se ha entrenado con los ‘mayores’, sino que ha regresado al filial, pero por un motivo importante.

No se trata ni mucho menos de un castigo, sino de una oportunidad para tener los minutos que se le están negando en el primer equipo. Pablo García estará con el Betis Deportivo en el derbi chico que se juega el próximo viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en principio con tiempo para recuperarse y estar en la convocatoria para el partido ante el Getafe del domingo. El cambio de horario del encuentro del Coliseum ha jugado en favor del futbolista del Parque Alcosa, ya que el Betis viajará en sábado hacia la capital de España para jugar el domingo en el estadio azulón.

En lo que va de temporada, será la primera vez que Pablo García juegue en el Betis Deportivo, lo que supondrá sin duda un gran refuerzo para el equipo que comanda Dani Fragoso, quien fuera su entrenador la temporada pasada en el juvenil que se proclamó campeón de la Copa de Campeones. Al tener solo 19 años, el jugador puede alternar el primer equipo con el filial -hasta los 23-, y el club siempre ha entendido que es bueno para él tener minutos, como demostró al no poner ningún problema para que se marchara a Chile a jugar el Mundial sub 20 con España. Al filial, además, le apremia volver a ganar al encontrarse en los puestos de descenso del Grupo 2 de la Primera Federación, al igual que su par sevillista.

Antony, al margen

Por su parte, Antony sigue su plan de recuperación por la pubalgia que sufre, y este miércoles no se ha entrenado con el resto de sus compañeros tras superar el proceso febril que le impidió ejercitarse este martes.

Como viene siendo habitual en las última semanas, el brasileño se dosifica, realizando trabajo personalizado durante la semana para tratar de llegar al cien por cien a los partidos. La próxima semana, cuando vuelva la competición europea, será más complicado. Sí ha estado Marc Roca, ausente el martes.