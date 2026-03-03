Pepe Jiménez Sevilla, 03 MAR 2026 - 16:24h.

El acta y la posible sanción al Betis por el lanzamiento de botellas en el derbi

LALIGA aclara que el lanzamiento de botellas se recoge en el acta, por lo que el Betis podría ser sancionado

LALIGA, como es habitual, ha emitido este martes su habitual comunicado de denuncias tras la disputa de la jornada del fin de semana y, como podía esperarse, el derbi entre el Betis y el Sevilla ha ocupado parte especial en el mismo. La competición denuncia seis insultos y añade el lanzamiento de botellas.

Dividiendo los cánticos entre afición local y afición visitante, LALIGA recoge hasta seis cánticos ofensivos, cuatro de ellos del Betis, en la disputa del encuentro. Igualmente, añade a su parte de denuncias el lanzamiento de botellas que, de igual manera, Burgos de Bengoetxea añadió a su acta arbitral.

Así reza el comunicado de LALIGA sobre el derbi:

"1. 27 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "¡Puta Sevilla!" , siendo secundado por aficionados locales ubicados en diferentes sectores del estadio.

2. 27 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "¡Llega la peste, llega el sevillista, con esos cuernos que saltan a la vista, el sevillista hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta!" , siendo secundado por aficionados locales ubicados en diferentes sectores del estadio.

3. En el minuto 15 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "¡Puta Sevilla!".

4. En el minuto 27 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico "¡Llega la peste, llega el sevillista, con esos cuernos que saltan a la vista, el sevillista hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta!".

5. En el minuto 84 de partido, tras la consecución de un gol por parte del equipo visitante, aficionados locales situados en el córner derecho más cercano a la grada Gol Sur Tribuna Baja arrojaron, al menos, dos botellas de plástico al terreno de juego , sin que se tenga constancia de que impactasen en ningún protagonista.

Este hecho se produjo después de que los jugadores del equipo visitante se acercasen a dicha zona del terreno de juego a celebrar el gol y de que el jugador del Sevilla FC que anotó el tanto, Isaac Romero, se quitase la camiseta y su compañero Akor Adams la colocase sobre el banderín de córner. Seguidamente se produjo un pequeño rifirrafe con los jugadores suplentes del equipo local que estaban calentando en esa zona y el jugador del Real Betis, Marc Bartra, retiró la citada camiseta del banderín.

Este hecho obligó a activar el protocolo por lanzamiento de objetos, emitiéndose por megafonía un mensaje antiviolencia y quedando el juego detenido durante, aproximadamente, un minuto.

Dicha circunstancia quedó reflejada en el acta arbitral.

AFICIÓN VISITANTE

Asimismo, a continuación, se relacionan los siguientes hechos para conocimiento y consideración del Comité de Competición:

1. En el minuto 25 de partido, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en el segundo anfiteatro de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "¡Písalo, písalo!" , mientras un jugador local se encontraba tendido sobre el terreno de juego.