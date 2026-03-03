Celia Pérez 03 MAR 2026 - 14:21h.

Las predicciones dejan casi sin opciones al club blanco de pelear por el liderato

El Real Madrid pierde los papeles cuando pierde: el saldo absurdo de expulsiones en cuatro derrotas

La jornada de 26 acaba de concluir este lunes con la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Getafe. Los de Álvaro Arbeloa sufrieron la cuarta derrota de la temporada, segunda consecutiva, en competición liguera y se alejan un poco más de las opciones de pelear el liderato de LALIGA EA Sports con el FC Barcelona. A cuatro puntos de distancia de los de Hansi Flick, las predicciones no auguran nada bueno para el cuadro blanco.

Una vez más, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar las opciones de Primera división en cuanto al liderato, los puestos de Europa y el descenso.

En cuanto a la zona alta, el Barcelona aumenta sus opciones a hacerse con el título de LALIGA con un 88,4% frente al 64,7% que tenía la jornada anterior, mientras que el Real Madrid las reduce drásticamente del 35,3% al 11,6%. En cuanto a la lucha por la Champions League, Atlético y Villarreal siguen siendo los favoritos con un 99,5% y un 98,8% respectivamente, seguidos por el Real Betis con un 64,3%.

Para puestos de Europa League, el Betis cuenta con un 30,9% de posibilidades, el Celta un 56,1% y la Real Sociedad un 40,7%, por encima del Athletic con un 27,9%, de Osasuna con un 19,5% y Espanyol con un 12,9%.

El Valencia, casi salvado del descenso

En el descenso, el Real Oviedo aumentan su probabilidad de descenso a un 91,5%, el Levante las reduce a un 74% y el Elche las mantiene con un 43,8%. El Mallorca cuenta con un 36,9 de probabilidades. Por su parte, el Valencia reduce bastante las opciones de descenso con tan solo un 3,8%, con un porcentaje muy parecido al del Getafe, con un 31,8%.