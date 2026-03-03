Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 06:37h.

José Bordalás responde al rodillazo de Rüdiger y se saca su espina con el Madrid: "Todo el mundo"

El futbolista alemán no vio ni amarilla

El Getafe conquistó el Santiago Bernabéu y puso patas arriba LALIGA EA SPORTS. Un golazo de Satriano en la primera parte y un inmaculado ejercicio de resistencia sirvieron para tumbar a un Real Madrid desesperado que se marchó del estadio entre pitos. Alejandro Muñiz, árbitro del duelo, tuvo trabajo desde el inicio y también fue protagonista en decisiones clave. Una de ellas provocó el enorme enfado del conjunto azulón tras una acción de Rüdiger que dejó impune.

Todo sucedió en la primera parte. Diego Rico peleaba por un balón, cayó al suelo ante dos jugadores del Madrid y Rüdiger le propinó un rodillazo sobre su rostro que lo dejó KO. Ni el colegiado señaló nada ni desde el VAR le indicaron que fuese a comprobar una acción que dejó muchas dudas. En el Getafe lo consideran una agresión en toda regla y Luis Milla se encargó de alzar la voz para dejarlo claro.

Lo hizo, de manera sutil, en El Partidazo de Cope. Cuando le preguntaron sobre la jugada dejó clara su opinión sobre Rüdiger y la decisión de Alejandro Muñiz con pocas palabras. "No hace falta que diga más. En el campo, te voy a ser sincero, no he visto la jugada. Cuando han dicho rodillazo eso no tiene ningún sentido. Dónde va, de qué forma. He visto la jugada después en el vestuario y no tengo ninguna duda".

La opinión de los expertos arbitrales

La opinión general sobre el rodillazo de Rüdiger es idéntica en todos los rincones. Expertos arbitrales como Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, tampoco dudaron que el jugador del Madrid debió ser expulsado.

"Rico se cae al suelo por una pugna con Güler y a Rüdiger le parece buena idea ir con su rodilla a impactar en la mandíbula del rival desentendiéndose completamente del balón. Es roja por conducta violenta. Puedes no verla en vivo, pero el VAR aquí debe intervenir sí o sí. Pudo mandar Rüdiger al hospital al rival con toda la intención de hacer lo que acontece", explicó en sus redes sociales.