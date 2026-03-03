Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 07:10h.

Ángel Torres, presidente del Getafe, se mostró muy satisfecho por la victoria de su equipo en el Santiago Bernabéu. Los azulones tumbaron al Real Madrid con un golazo de Satriano y desactivaron cualquier oportunidad de remontada de los de Álvaro Arbeloa. Tras el choque, su presidente no tuvo problemas en cargar contra el conjunto blanco y la mano del míster en la plantilla.

Comentó que por "sensaciones" ve mejor al Barcelona en estos momentos: "Para la Liga, con un margen de esos puntos, no sé el calendario de los dos; y el Madrid sin el francés, le cuesta ver portería. Bastante tengo con el Getafe para ver los problemas del Madrid. Creo que no hay que faltar al respeto. No sabemos a qué juega. Si no sabe a que juega un equipo, suelen pasar estas cosas", sentenció en Onda Cero.

Asimismo, indicó que, aunque no suele bajar al vestuario, después de ganar al Real Madrid sí lo hizo para felicitar a sus jugadores: "Una victoria de estas, los futbolistas lo agradecen. He felicitado al mister porque es un gran triunfo con un buen planteamiento".

El máximo mandatario azulón recordó que la victoria que consiguió este lunes el Getafe en el Bernabéu es importante, pero recordó que en el pasado su equipo ya consiguió "hazañas en campos de equipos grandes. Sabía que en campos como el Bernabéu los partidos se hacen largos con un resultado corto. Lo hemos defendido bien y hemos aguantado el golazo que hemos metido. Y tres puntitos".

Su adiós como presidente

Ángel Torres afirmó que finalizará su etapa en el Getafe en 2028, cuando termine las reformas del Coliseum y después de casi tres décadas al frente del club. "Estamos haciendo un campito muy bonito y el público no va a pasar frío. Que se haga el proyecto y, en 2028, hasta luego. No voy a seguir de ninguna manera. Igual que vine cuando quise, soy inflexible. Le he dado la palabra a mis hijos. Llevo 25 años en el fútbol profesional, en Segunda y Primera. Cogí el equipo en Segunda B desaparecido. Hasta que no esté el campo hecho y se inaugure, no me va a mover nadie".