Voleón del Getafe de Bordalás al Madrid de Arbeloa... y a LALIGA

MadridEl Real Madrid acabó desquiciado ante el Getafe CF. Los de José Bordalás, con las ideas más claras desde el principio, acabaron llevándose el partido a su terreno para asaltar el Santiago Bernabéu. Los pitos no cesaban contra los pupilos que dirige Álvaro Arbeloa, y cuando más falta hacía un esfuerzo colectivo para sacar al menos un punto, Franco Mastantuono se autoexpulsó.

El futbolista argentino, importante apuesta de presente y futuro merengue, salió al verde como revulsivo en la segunda mitad. Un par de centros peligrosos (uno muy cerca del gol tras un cabezazo de Rüdiger) y varias posesiones perdidas fueron culminadas por una roja directa. Pero... ¿Qué pasó exactamente?

¿Qué dice el acta arbitral de Franco Mastantuono?

Al término del encuentro, Álvaro Arbeloa reaccionó aún sin conocer el acta arbitral a la expulsión del joven centrocampista ofensivo del Real Madrid: "Son cosas que no pueden pasar. La de Mastantuono, no sé qué le ha dicho al árbitro, pero no podemos tener estas acciones. La de Huijsen y Carreras entiendo que no son buscadas ni mucho menos por los jugadores".

Minutos más tarde, Muñiz Ruiz hacía pública el acta del encuentro. El trencilla principal del partido alega lo siguiente: "En el minuto 90, el jugador Franco Mastantuono fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".

Isaac Fouto, experto en materia arbitral, avanzó en El Partidazo de COPE el más que probable castigo que sufrirá Mastantuono: "Teniendo en cuenta que creo que puede considerarse como una consideración, no sé si insulto, pues serían dos partidos. Se perdería el de Vigo y el siguiente en casa ante el Elche. Si al juez del partido le dices eso en la cara... está perfectamente expulsado".