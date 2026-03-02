El incidente, al completo, entre Rafa Mir y El Hilali: "Si soy más moro yo que él"
Santi Cañizares aconseja a Rafa Mir y pone de ejemplo a Prestianni y Vinicius: "Esconderte te pone en evidencia"
Rafa Mir y El Hilali cruzaron insultos durante todo el transcurso del Elche - Espanyol
Hay capítulos que merecen mención aparte. Lo ocurrido entre Rafa Mir, jugador del Elche, y El Hilali, futbolista del Espanyol, este pasado fin de semana es uno de ellos y es que el perico señaló al atacante cedido por el Sevilla por haberle insultado de manera racista, una polémica que ha sido repasada, al completo, en El Día Después.
Fue El Hilali el que avisó al colegiado, tras un intercambio de palabras, sobre el insulto de Rafa Mir. El atacante, rápidamente, intentó defenderse y alegó que "ha sido él que me ha insultado". El lateral del Espanyol, en caliente, le respondía al punta y le amenazaba: "Se te va a caer el pelo", le decía.
Como captaron las cámaras de El Día Después, algunos jugadores del Espanyol se acercaron a insultar a Rafa Mir y, aprovechando su pasado en los juzgados, le decían: "Vaya currículum tienes, eh".
El incidente se alargaría tras el parón por protocolo y tras el penalti señalado al Elche, tras la revisión del VAR, Rafa Mir sería el encargado de lanzar. En ese momento, El Hilali, ofendido, se acercó a la línea del área y le gritó: "¡Vas a fallarlo, eres malísimo". El jugador cedido por el Sevilla no falló.
Marko Dmitrovic y la explicación de Rafa Mir
Una vez concluido el encuentro, Marko Dmitrovic, excompañero de Rafa Mir en el Sevilla, se acercó al punta y el ex del Valencia bromeaba sobre lo ocurrido: "Moro o no sé que dice que le he dicho, pero si soy más moro yo que él", decía tocándose la cara.
El futbolista, tras lo ocurrido, ha compartido una publicación en sus redes sociales hablando sobre el gol anotado, pero sin hacer mención alguna a todo lo ocurrido durante este pasado fin de semana.