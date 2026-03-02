El Espanyol expresa su "apoyo total" a Omar El Hilali tras el incidente racista en el Martínez Valero

Celia Pérez 02 MAR 2026 - 15:05h.

El club perico ha lanzado un comunicado

El acta recoge el supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali: "Viniste en patera"

Compartir







El fútbol español se ha visto manchado de nuevo este fin de semana por un nuevo incidente racista. En esta ocasión, fue en el Elche-Espanyol por el supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali denunciado el futbolista espanyolista, alegando que su rival se había tapado la bota y le había insultado, algo que el delantero negaría, pero que acabaría provocando la activación del protocolo por parte de Galech Apezteguía.

Por ello, este lunes, el Espanyol ha decidido lanzar un comunicado oficial para mostrar el apoyo a su jugador y condenar cualquier tipo de comportamiento o insulto racista.

El apoyo de el Espanyol a El Hilali

"Durante el partido disputado este pasado domingo en el estadio Martínez Valero entre el Elche CF y el RCD Espanyol, Omar El Hilali se dirigió al colegiado del partido, Iosu Galech Apezteguia, en el minuto 78, para informarle que había recibido un comentario de contenido discriminatorio y racista de boca de un jugador rival. El árbitro, en ese momento, activó el protocolo contra el racismo y detuvo el partido durante unos minutos, en los que informó a los entrenadores, capitanes, coordinador de seguridad y delegado de campo.

Ante las informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas, el RCD Espanyol manifiesta su más enérgica condena por lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. Reprobamos, igualmente, las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales y expresamos nuestro total apoyo a Omar El Hilali.

A la espera de que puedan aclararse totalmente los hechos, mostramos nuestro respeto a los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido, garantizando el derecho de todas las partes a ser escuchadas.

Desde el RCD Espanyol seguiremos promoviendo un entorno ajeno a las conductas discriminatorias y trabajando para que el deporte sea un ejemplo real de integración".