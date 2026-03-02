Javi Rayo 02 MAR 2026 - 14:54h.

La situación de Fernando Alonso y Aston Martin en Australia puede ser aún más dramática de lo esperado

Honda señala a Adrian Newey para justificar el rendimiento de su motor en el AMR26

La Fórmula 1 sube el telón de la temporada 2026 este fin de semana en Australia y todos los ojos están puestos en qué puede pasar con Aston Martin y Fernando Alonso tras los gravísimos problemas mostrados durante los test de pretemporada. Según informan varios medios italianos, la escudería británica se asoma a un ridículo histórico con la posibilidad de que sus dos coches abandonen en las primeras vueltas de la carrera del próximo domingo en Melbourne.

Aston Martin llegó a meditar la opción de no correr en Australia

Aunque en un primer momento se llegó a barajar la posibilidad de no correr el GP de Australia como causa de fuerza mayor -lo que habría llevado a Aston Martin a un grave problema con sus sponsors y con la F1- finalmente si correrán, pero lo mínimo posible. La idea en estos momentos es clasificar como se pueda, salir a pista el domingo y retirar ambos coches a las pocas vueltas para no cargar a los motores de kilómetros innecesarios que lleven a una rotura de componentes o de la misma unidad de potencia. Además, Honda tiene un grave problema de desabastecimiento de piezas debido a todas las que tuvieron que usar durante los test de pretemporada en Barcelona y Baréin.

La escudería de Fernando Alonso sabe que su momento llegará en unos seis meses y hasta entonces quieren minimizar al máximo los riesgos y eso pasa por dar el mínimo número de vuelta posible en Melbourne. Pero, ojo, para llegar a correr la carrera del domingo tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tendrán que estar en la clasificación del sábado dentro del margen del 107%. En otras palabras, si el tiempo de clasificación del piloto asturiano supera en más de un 107% el tiempo que haga el poleman, Fernando ni si quiera podrá subirse a su monoplaza en la carrera dominical, lo que significaría un bochorno aún mayor para la escudería de Lawrence Stroll.