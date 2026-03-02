Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Aston Martin se asoma a un ridículo histórico en Australia: salir a pista y retirarse a propósito a las pocas vueltas

Fernando Alonso, durante los test de pretemporada
Fernando Alonso, durante los test de pretemporada. Europa Press
La Fórmula 1 sube el telón de la temporada 2026 este fin de semana en Australia y todos los ojos están puestos en qué puede pasar con Aston Martin y Fernando Alonso tras los gravísimos problemas mostrados durante los test de pretemporada. Según informan varios medios italianos, la escudería británica se asoma a un ridículo histórico con la posibilidad de que sus dos coches abandonen en las primeras vueltas de la carrera del próximo domingo en Melbourne.

Fernando Alonso, en Baréin
Fernando Alonso, en Baréin. Aston Martin
Aunque en un primer momento se llegó a barajar la posibilidad de no correr el GP de Australia como causa de fuerza mayor -lo que habría llevado a Aston Martin a un grave problema con sus sponsors y con la F1- finalmente si correrán, pero lo mínimo posible. La idea en estos momentos es clasificar como se pueda, salir a pista el domingo y retirar ambos coches a las pocas vueltas para no cargar a los motores de kilómetros innecesarios que lleven a una rotura de componentes o de la misma unidad de potencia. Además, Honda tiene un grave problema de desabastecimiento de piezas debido a todas las que tuvieron que usar durante los test de pretemporada en Barcelona y Baréin.

La escudería de Fernando Alonso sabe que su momento llegará en unos seis meses y hasta entonces quieren minimizar al máximo los riesgos y eso pasa por dar el mínimo número de vuelta posible en Melbourne. Pero, ojo, para llegar a correr la carrera del domingo tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tendrán que estar en la clasificación del sábado dentro del margen del 107%. En otras palabras, si el tiempo de clasificación del piloto asturiano supera en más de un 107% el tiempo que haga el poleman, Fernando ni si quiera podrá subirse a su monoplaza en la carrera dominical, lo que significaría un bochorno aún mayor para la escudería de Lawrence Stroll.

