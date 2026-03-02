Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 12:38h.

El Elche alza la voz ante el supuesto insulto racista de Rafa Mir: "Prudencia y respeto"

El delantero del Elche no se ha pronunciado sobre los hechos

El partido entre el Elche y el Espanyol del pasado domingo marcó desgraciadamente el fin de semana futbolístico en España. El jugador perico Omar El Hilali denunció un presunto insulto racista de Rafa Mir durante el encuentro. Una acusación que ha venido acompañada de opiniones de sus compañeros y de la defensa del delantero ilicitano ante la ausencia de imágenes que lo corroboren.

Lo único que hay por el momento es la manifestación del propio El Hilali y un reguero de opiniones ante lo sucedido. En las últimas horas, un asiduo de las ondas como Santi Cañizares compartió en los micrófonos de El Partidazo de Cope su opinión sobe los hechos. El exportero, como suele hacerlo, se mostró tajante con sus palabras y aprovechó para aconsejar a Rafa Mir sobre lo que debía haber hecho de inmediato tras dicha acusación.

A su vez, volvió a poner sobre la mesa lo sucedido hace un par de semanas en Benfica entre Prestianni y Vinicius, una situación similar que terminó con el futbolista argentino sancionado sin poder jugar la vuelta de Champions en el Santiago Bernabéu y sin defensa por su parte.

La opinión de Santi Cañizares

"Tienes que limpiar tu reputación como persona porque te están acusando de racista. El poso que eso te va a dejar en tu carrera es tremendo. En el caso Prestianni, si fuera el agente del jugador o el Benfica le diría: 'Sabes cómo se soluciona esto, pidiendo perdón, humillándote públicamente, reconociendo la barbaridad que has hecho, pidiendole perdón a Vinicius´. En vez de 10 te meterán 5 partidos y no se te van a cerrar los mercados como se te han cerrado ya. Por este incidente estás condenado por todos, lo hayas dicho o no. Si es que lo has dicho pide perdón urgente. Si no lo ha dicho con más razón tiene que salir urgente en prime time a todo el mundo diciendo 'este mira de lo que me acusa cuando no he dicho nada'. Hay que reaccionar de otra forma porque el esconderte te pone en evidencia".