Carlos Romero condena el supuesto insulto racista a Omar El Hilali: "Si reacciona así, algo habrá dicho"

Alberto Cercós García 01 MAR 2026 - 16:45h.

Carlos Romero anotó el 1-2 y valoró ante los micrófonos el supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali

Omar El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir y el árbitro activa el protocolo

Compartir







El RCD Espanyol sigue inmerso en una profunda crisis y en Elche, se ha podido corroborar. En un choque donde en los últimos minutos han sido agónicos por temas deportivos y extradeportivos, el Espanyol no ha sido capaz de amarrar una victoria que le hubiera devuelto las buenas sensaciones. Tras un partido correcto en el Martínez Valero, un punto sabe a poco. Menos aún tras verse por delante en antes del minuto 90. A ese punto llegaron gracias a Carlos Romero y un nuevo golazo desde fuera del área. Un trallazo imparable para Matías Dituro, que solo pudo ver cómo el balón entraba por la escuadra. Pero más allá de lo puramente deportivo, en LaLiga se ha vuelto a vivir un supuesto ataque racista. En este caso, entre jugadores. Rafa Mir supuestamente le habría propiciado a Omar El Hilali un insulto racista por el cual el árbitro no dudó en activar el protocolo. La denuncia del marroquí fue tajante y dicho protocolo se ejecutó de inmediato.

Con esa parte 'solucionada', Carlos Romero, en los micrófonos de DAZN y Movistar+, explicó lo ocurrido. Primero habló del partido, sus sensaciones y su gol. "La verdad es que el equipo, por suerte, no se está yendo de los partidos a pesar de los golpes. Creo que teníamos el partido controlado y en el minuto en el que pasa la acción del penalti... nos vamos muy dolidos porque los tres puntos nos daban la vida. Pero bueno, el fútbol es así y creo que el lunes hay otra oportunidad. Nosotros también hemos tenido el 1-3 con el palo de Ramón, que al final, si entra, se acaba el partido. Nos está penalizando que esas cosas no nos entran. También el 1-1 que nos meten es un gol de suerte. La verdad que ahora nos está yendo todo en contra, pero saldremos de esta", reflexiona el lateral español.

Carlos Romero y su posicionamiento con El Hilali

El gol y una celebración especial. "Va para Raúl Fernández, piloto de MotoGP, que ha terminado tercero en el GP de Tailandia. Le dije que el siguiente se lo dedicaba y va por él", cuenta. "Por suerte ha entrado bonito. Sabía, cuando he cogido el balón y he visto que me dejaban espacio, que la iba a cruzar. Por suerte ha quedado bonito, pero me voy jodido por la acción del penalti", añade Romero asumiendo que lo bueno que ha tenido hoy ha sido el gol y, lo malo, el haber provocado el penalti del 2-2.

Por último, se manifiesta sobre el supuesto ataque racista que ha recibido su compañero de equipo en Elche. Romero confiesa que no ha escuchado nada, que estaba lejos y que tiene que hablar con Omar. "Aún no he hablado con él, pero el árbitro ha hecho el gesto del racismo y la verdad es que imagino que irá por ahí. Me ha pillado muy lejos, no he escuchado nada y ahora le diré que me cuente qué ha pasado. Si reacciona así, algo habrá dicho", zanja.