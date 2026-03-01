El uno por uno y notas del Espanyol en Elche con un gran Cabrera y cinco suspensos

Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 16:09h.

Así jugaron los hombres de Manolo González

Omar El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir y el árbitro activa el protocolo

Compartir







El RCD Espanyol igualó 2-2 ante el Elche en un duelo en el que se adelantó hasta por dos ocasiones con los goles de Kike García y Carlos Romero. El choque estuvo marcado por el supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali que denunció el jugador marroquí.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto perico en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Marko Dmitrovic [7]: Poco pudo hacer en el gol de penalti de Rafa Mir y menos aún en el tanto de rebote de Marc Aguado en un duelo en el que se mostró sobrio con varias paradas.

PUEDE INTERESARTE El playoff de la Champions sonríe a LALIGA por la plaza extra: así va la clasificación

Omar El Hilali [7]: Sacó un gol cantado de André da Silva metiendo el pie abajo y, en general, cuajó un gran partido en labores defensivas hasta ser protagonista por el supuesto insulto racista de Rafa Mir que denunció ante el colegiado.

Clemens Riedel [6]: Muy poderoso por arriba, desquitándose de su fallo en el Metropolitano en el primer gol de Sorloth. Suplió a Calero cumpliendo atrás.

Leandro Cabrera [8]: De un gran robo de balón del charrúa tirándose el suelo salió la contra del 0-1 y repitió con una salvada clave en la jugada previa al 1-2 espanyolista. Partidazo atrás y decisivo en los dos goles.

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Carlos Romero [7]: Una de cal y una de arena con un golazo para hacer el 1-2 al que siguió una mano que terminó en el penalti del empate. Partido irregular.

Urko González de Zárate [6]: Se las tuvo tiesas con Aleix Febas en un partido en el que siguió por todos lados al mediocentro del Elche, que precisamente ha sonado como fichaje del Espanyol.

Pol Lozano [4]: Asistió a Kike García en el primer tanto espanyolista con un envío perfecto a la carrera del de Motilla del Palancar pero fue prácticamente la única nota positiva en un mal partido del catalán, al que se le sumó la mala suerte en el despeje en el gol de Marc Aguado.

Pere Milla [3]: Muy pitado por la que fuera su afición en un partido en el que volvió a demostrar que está lejos de lo que se vio en el arranque de la temporada.

Edu Expósito [5]: No está a su mejor nivel el centrocampista pero, al menos, sumó la asistencia en el tanto de Carlos Romero a la espera de volver a encontrar la regularidad.

Tyrhys Dolan [4]: Muy poco del futbolista inglés, que no dejó de intentarlo pero no le terminaron de salir las cosas en el Martínez Valero.

Kike García [8]: Nueva cita con el gol del ariete con una gran carrera en los primeros minutos y un punterazo suficiente como para anotar la primera diana del encuentro.

Sustituciones de Manolo González en el Elche-Espanyol

Charles Pickel [4]: Terminó expulsado por sus protestas al árbitro tras la amarilla a Cabrera por una entrada a Rafa Mir posterior al supuesto insulto racista del murciano a El Hilali.

Jofre Carreras [5]: El extremo intentó abrir el campo pero no tuvo excesivo protagonismo durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego.

Ramón Terrats [5]: Tuvo un disparo al palo que pudo cambiar el partido en los minutos finales.

Roberto Fernández [4]: No se notó mucho su presencia ante los ataques del Elche en el tramo final.

Miguel Rubio [-]: Entró ya en el tiempo de descuento.