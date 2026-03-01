Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 14:33h.

Pablo Barrios sigue al margen del grupo

Simeone alaba el sentimiento del canterano Julio Díaz y la ilusión de Griezmann: "Le necesitamos"

Después de la victoria por 0-1 en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, el Atlético de Madrid ya se entrena pensando en el partido más importante de la temporada: la vuelta de semifinales de Copa del Rey en el Camp Nou.

Los de Diego Pablo Simeone se juegan el pase a la final del torneo copero, aunque llegan a la ciudad condal con una ventaja significativa después del 4-0 en el estadio Metropolitano.

Esta mañana, el Atlético de Madrid ha entrenado en el que es la penúltima sesión antes del choque copero. Los titulares frente al Real Oviedo se ejercitaron en el gimnasio, mientras que los reservas pisaron el césped del la ciudad deportiva de Majadahonda.

Pablo Barrios, al margen del equipo

Desde hace semanas, el club se puso como objetivo de que Pablo Barrios llegase a tiempo al encuentro frente al FC Barcelona. El canterano se lesionó en el choque frente al Real Betis de Copa del Rey, y desde entonces se ha trabajado mirando al Camp Nou.

Sin embargo, su presencia en la ciudad condal está cada vez más descartada. Esta mañana, en el penúltimo entrenamiento, Pablo Barrios no se ha ejercitado junto a sus compañeros, realizando trabajo al margen del equipo.

Salvo sorpresa mayúscula, el '8' se perderá la semifinal contra el FC Barcelona y, en caso de que mañana entrene y termine entrando en la convocatoria, posiblemente sería como suplente.

Una complicada papeleta para Diego Pablo Simeone en el centro del campo. Koke parece un fijo, pues ni siquiera fue titular contra el Real Oviedo. La duda será su acompañante con Johnny Cardoso y Marcos Llorente como opciones más probables.

Sin embargo, el estadounidense pareció sentir ciertas molestias en el partido contra el Real Oviedo. Simeone quiso ser prudente, aunque mantuvo la incertidumbre sobre su estado físico. "Estamos en el momento entre cuidar y jugar", comentó tras el encuentro.

Marcos Llorente, por su parte, apunta al lateral derecho. Con la vuelta de Raphinha, Simeone podría asegurar el costado diestro con el '14', ya que en los últimos encuentros ha rendido mejor que Nahuel Molina. Esta mañana, Simeone ha probado con el español en el lateral derecho, aunque es una pista poco significativa, pues el argentino se ha ejercitado en el gimnasio con el resto de titulares.

Por otro lado, Nico González sí volvió a entrenar junto a sus compañeros después de su lesión. Matteo Ruggeri fue la otra ausencia, ya que realizó una gestión de cargas al margen.