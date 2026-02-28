El gesto clave de Julio Díaz en el gol con el que Julián Álvarez rompe su sequía

Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 23:19h.

Julio Díaz y Julián Álvarez se reivindican en el Oviedo-Atlético

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Real Oviedo con Oblak y Julián Álvarez como héroes

Compartir







El Atlético de Madrid se llevó el triunfo por 0-1 ante el Real Oviedo en un partido en el que los de Diego Pablo Simeone no estuvieron bien pero pudieron llevarse el triunfo antes de la vuelta de semifinales de Copa del Rey con un gol salvador de Julián Álvarez. El delantero argentino apareció en el último minuto para marcar un gran tanto en una jugada en la que hay que reconocer el mérito del debutante Julio Díaz, clave con su partidazo.

El jugador de San Francisco de Henares participó de inicio como lateral izquierdo titular entre las rotaciones del Cholo mirando al duelo del Camp Nou del próximo martes. Ante el descanso que necesitaban tanto Matteo Ruggeri como David Hancko, el internacional sub 20 español, compañero de Rodrigo Mendoza en el último Mundial de la categoría, participó de inicio en el Carlos Tartiere.

Ya desde el inicio, Julio Díaz demostró que no se iba a amilanar a pesar de tener a un jugador como Hassan por delante y subió una y otra vez su banda aunque no se la quiso jugar demasiado. Así hasta el minuto 93 en el que no se rindió para salvar una pelota que se iba fuera por la banda y con la que iba a morir el partido para provocar el gol de Julián Álvarez.

Julián Álvarez marca en LALIGA EA Sports cuatro meses después

La Araña recogió un balón repelido por la defensa del Real Oviedo para, tras un recorte, batir por bajo a Aarón Escandell y permitir al Atlético de Madrid recuperar la tercera plaza de LALIGA EA Sports. Un tanto con el que el internacional argentino se quita el peso de llevar casi cuatro meses sin marcar un gol en la competición doméstica.

Desde el 1 de noviembre, en el 3-0 rojiblanco al Sevilla, el de Calchín no anotaba un tanto en LALIGA a pesar de quitarte ya el peso de encima contra el Brujas en Champions o el Barça en Copa. Su espectacular inicio de temporada se ha visto opacado por una caída de nivel que le ha dejado fuera incluso de los onces de Simeone mientras no se deja de especular con su posible fichaje por el Barça.

PUEDE INTERESARTE Mateu Alemany y los tres futbolistas del Atlético que podrían salir este verano

El apoyo de Simeone y sus compañeros ha sido total durante este tiempo y así lo reflejó Robin Le Normand en la entrevista post partido para Movistar+: "Ya había metido gol hace poco. Está muy bien y va a meter muchos más goles para nosotros, estoy seguro".