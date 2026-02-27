Mateu Alemany y los tres futbolistas del Atlético que podrían salir este verano

Jorge Morán 27 FEB 2026 - 22:07h.

El club escuchará ofertas por tres defensas del Atlético de Madrid

La mano de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid se empieza a notar. Los fichajes han llegado para darle un salto de calidad a la plantilla, sobre todo el de Ademola Lookman, quién ha caído de pie en el equipo rojiblanco. Y aunque la temporada no ha terminado y los rojiblancos siguen muy vivos en las tres competiciones, la dirección deportiva ya trabaja en la próxima campaña.

Como bien adelantó Matteo Moretto en Radio Marca, Alemany tiene varios nombres apuntados en su lista de futuros fichajes rojiblancos. Entre ellos destacan los del lateral argentino Agustín Giay o el del pivote del Brujas, Aleksandar Stankovic. Pero como en todo equipo que quiere sacar su máximo nivel, el director deportivo también piensa en las salidas y ahí aparecen varios nombres marcados en rojo.

Las posibles salidas del Atlético

Alemany sabe que la parcela a reforzar es la defensa y ahí es dónde comienza la limpia rojiblanca. Uno de los que más encaminada tiene su marcha es Giménez, quién tiene un pacto con el Atlético para poder salir la próxima temporada. Su salario, la edad y su irregularidad por las lesiones provocan que su adiós este más cerca que nunca.

Un futbolista clave, pero que ha perdido fuerza en las alineaciones de un Simeone que tiene en Hancko y Pubill a su pareja de centrales. Otro defensor y en la misma posición es Clement Lenglet. El ex del Barcelona apenas cuenta para el técnico y en el Atlético creen que es posible su marcha este mismo verano. "Van a escuchar ofertas", dijo Moretto en Radio Marca.

Otro que podría salir, y más con la posible llegada de Agustín Giay, es Nahuel Molina. El argentino ha vuelto a recuperar la confianza de Simeone, pero al no ser un fijo en las alineaciones podría verse encaminado a dejar el club en el próximo mercado de fichajes. "Vamos a ver si va a seguir, hay dudas porque tiene ofertas", explicaba el experto en fichajes.

La situación de Griezmann

En otro lado está la situación de Antoine Griezmann. El francés es un fijo para Simeone, pero la oferta de la MLS es muy difícil de rechazar y parece que su tiempo habría acabado en el club rojiblanco. "El Orlando City viajó a España para convencerle y el futbolista dijo sí pero la idea era más de cara a verano", comienza explicando Moretto.

"Le han dicho que si se va en marzo puede convertirse en jugador franquicia y darle más dinero de lo que va a cobrar con un contrato normal", explica sobre la posibilidad de que se marche en tan sólo unos días. Una salida que Simeone quiere frenar a toda costa, aunque respetarán su decisión. "El Cholo no quiere que se vaya, le necesita y entiende que Griezmann pueda elegir lo que quiera. El club tampoco quiere que se vaya. Nadie quiere que se vaya, depende de él. Es un tema económico", zanjó en Marca.