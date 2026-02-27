Miguel Casado 27 FEB 2026 - 16:25h.

Puerta grande o enfermería en los duelos España vs Inglaterra en Europa

El desplome italiano da alas al fútbol español en la lucha por la plaza extra de Champions League

El sorteo de la UEFA Champions League ha deparado un triple enfrentamiento entre equipos de LALIGA EA SPORTS y la Premier League. El Real Madrid se verá las caras en octavos de final con el Manchester City, el FC Barcelona con el Newcastle y el Atlético de Madrid contra el Tottenham Hostpur.

Sin duda, es una oportunidad única para que nuestro fútbol dé un puñetazo encima de la mesa en el panorama continental y se reivindique su nivel. En las últimas temporadas, se ha colocado a los ingleses muy por encima de LALIGA. Y la verdad es que en la primera fase de la competición, nos pegaron una paliza. Hasta la fecha, diez enfrentamientos entre equipos de ambas naciones y un resultado apabullante: 9 a 1 para ellos.

Cinco de sus seis equipos se metieron dentro del top 8, evitando así la ronda de playoff. Nosotros, sin embargo, solo 'colamos' al Barça. Real Madrid y Atleti han tenido que pasar por esa eliminatoria previa, al igual que su Newcastle. Y mientras que ellos no han perdido a ningún club por el camino, España se ha quedado sin Athletic Club y Villarreal.

El cuadro de la Champions League impone un España vs Inglaterra

El sorteo celebrado en Nyon ha 'declarado la guerra' entre España e Inglaterra en la ronda de octavos de final de la Champions. Pero es que podría no ser la única ronda en la que los dos países pugnen por un billete a la siguiente ronda.

Y es que el ganador del Newcastle - FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid - Tottenham, una fase en la que, si bien puede haber batalla entre dos equipos del mismo país, se puede repetir un Inglaterra -España.

Por ese lado del cuadro, tan solo un equipo alcanzará las semifinales, donde, si todo marcha según lo previsto, esperará el Arsenal. Los de Mikel Arteta tienen todo de cara para ganar sus dos primeras eliminatorias, pues jugará contra el Bayer Leverkusen y Bodo o Sporting CP. Entonces, en la penúltima ronda, podría haber otro enfrentamiento contra los de la isla.

En la ruta plateada, en cuartos, Chelsea y Liverpool podrían medirse si ganan sus primeras mangas. En semis, de darse así, estaría un inglés sí o sí. Y el Real Madrid, si escala hasta allí, podría, una vez más, jugar contra uno de los del Reino Unido.

No pasará lo mismo en Europa League, donde tan solo en una hipotética final, el Real Betis o el Celta de Vigo podría cruzarse con un equipo de Inglaterra. Los verdiblancos han evitado al Nottingham Forest, que le podía haber tocado en esta ronda de octavos. Por ese lado naranja está, además, el Aston Villa, uno de los favoritos para alzarse con el título.

Y en Conference, más de los mismo: el Rayo Vallecano solo jugaría contra el Crystal Palace en el partido por el trofeo.