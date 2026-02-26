Jorge Morán 26 FEB 2026 - 23:05h.

El gran rival de España es Alemania

Cuanto todo pintaba de manera negativa para el fútbol español, la situación ha cambiado drásticamente. La caída de varios de los italianos en los playoffs ha provocado que los nuestros estén más que vivos en la lucha por la plaza extra de la Champions League.

El FC Barcelona clasificó de manera directa a los octavos de final de la UCL, en dónde también estarán el Atlético de Madrid y Real Madrid tras su victoria en los playoffs. A estos hay que sumarle Celta y Real Betis en la Europa League, además del Rayo Vallecano en la Conference, lo que deja a España con seis clubes vivos para el sorteo de este próximo viernes.

¿Cómo está la lucha por la plaza extra de la Champions League?

Inglaterra sigue mandando en lo más alto de la tabla y tiene el liderato asegurado al 100% para la plaza extra. Esto provoca que tan sólo haya en juego el segundo puesto, en dónde Alemania sigue por encima seguida muy de cerca por los españoles.

La clasificación de Atlético y Real Madrid a octavos, sumado a las eliminaciones de Juventus e Inter de Milan en Italia y Borussia Dortmund en Alemania, ha dado aire a los nuestros, quiénes han aumentado de un 18% a un 33% sus opciones de lograr ese ticket extra. Por su parte, los germanos se mantienen con un 45%, mientras que los italianos bajan hasta el 8% de probabilidad. Incluso Portugal, con un 14%, ha logrado superar a Italia después de su batacazo esta misma semana.

España suma tres equipos en la máxima competición europea, uno más que Alemania (Bayern de Münich y Bayer Leverkusen) y dos más que los italianos, que tan sólo cuentan con la participación del Atalanta. Inglaterra, por su parte, tiene hasta seis equipos en Champions (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle). Por el momento, Alemania se mantiene con 17.570 puntos, mientras que los españoles nos encontramos muy cerca, con un total de 17.343 puntos.

La importancia de la Europa League y la Conference League

Una clasificación de la que dependerá mucho las otras dos competiciones europeas. Stuttgart y Celta han logrado el pase a los octavos de final de la Europa League, en dónde esperaban Friburgo y Real Betis, por lo que ambos países contarán con dos representantes. En el caso de la Conference pasa exactamente igual, con Rayo Vallecano y Mainz 05 ya en el bombo de los octavos.

De su participación en estos torneos dependerá (y mucho) el futuro del fútbol de su país. En caso de que los españoles logren llegar más lejos que los alemanes, los nuestros superarán a Alemania en esa segunda plaza, permitiendo que el quinto de LALIGA EA SPORTS vaya a la previa de Champions League.

El sorteo será este viernes en dónde los nuestros conocerán sus rivales en esta siguiente fase. Una gran noticia para España sería el emparejamiento de Bayern de Münich y Bayer Leverkusen en los octavos de final, lo que haría que tan sólo uno de ellos lograra la clasificación a los cuartos.