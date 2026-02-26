Alberto Bravo 26 FEB 2026 - 23:46h.

VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, dijo estar "muy contento" por la actuación "muy seria" de su equipo este jueves en Balaídos ante el PAOK Salónica en la Europa League, en un partido que se puso "muy de cara" con el gol del sueco Williot Swedberg pasada la hora del encuentro.

"Estamos en octavos, que es donde queríamos estar. El partido se ha desarrollado un poco en la línea que nos habíamos imaginado, con el PAOK encerrado, esperando que nos equivocáramos para llegar vivos a los minutos finales para que ahí la tensión del marcador nos pesase", comentó.

El técnico porriñés lamentó que "algún desajuste" en la primera parte le concediese alguna ocasión a balón parado a un PAOK que "prácticamente no nos ha generado nada" a lo largo de todo el encuentro, especialmente en una segunda mitad en las que apenas lograron acercarse a la meta defendida por Radu.

"El gol nos dio tranquilidad para jugar los últimos minutos sabiendo que teníamos la eliminatoria en nuestra mano. Con respecto a la ida, me gustó que hemos sido más ambiciosos”, apuntó Giráldez, para quien el pase a octavos es algo que no les corresponde “por la juventud de la plantilla y la reconstrucción del club”.

Finalmente, el preparador celeste dijo que le da "un poco igual" el rival que les toque en octavos de final porque tanto Aston Villa como Olympique de Lyon son "dos equipos muy difíciles, los mejores en la fase de grupos y llegarán más frescos que nosotros".

"A partir de ahora todo va a ser más complicado, tenemos que asumir ese reto y disfrutar de estar en octavos y soñar con clasificarnos para cuartos. A partir de mañana nos centraremos en el rival que nos toque", sentenció el entrenador del Celta de Vigo este jueves tras eliminar al PAOK Salónica.