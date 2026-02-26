Miguel Casado 26 FEB 2026 - 19:43h.

Según Correio da Manha, el jugador argentino habría confesado el insulto racista

El Santiago Bernabéu arropa a Vinicius con un tifo de 'No al racismo'

Un día después de que la eliminatoria entre el Real Madrid y el Benfica se resolviese en favor de los intereses españoles, el medio portugués Correio da Manha informa de que Gianluca Prestianni habría reconocido haber llamado "mono" a Vinicius en el partido de ida.

"Prestianni admitió ante el resto de la plantilla del Benfica que llamó "mono" a Vinícius Jr. Sin embargo, según Correio da Manhã , el jugador argentino enumeró varios argumentos para enfatizar que no es racista ni pretendía serlo", se lee en el artículo publicado.

De esa manera, se confirmaría el episodio de racismo por el que se paró el partido en el Estadio Da Luz.

Las consecuencias a las que se podría enfrentar Prestianni

El jugador argentino no pudo participar en el partido de vuelta debido a la medida cautelar impuesta por la UEFA, que fue recurrida por su club, pero sin éxito.

En caso de que el '25' del equipo de Lisboa hubiese confesado el insulto racista, la entidad continental podría sancionarle con dureza, tal y como reza el artículo 14 del Reglamento Disciplinario.

El delantero podría ser suspendido "al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado" por haber insultado "la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual".

Bien es cierto que, según el argumento que se deslizó previamente, que defendía que no le había dicho "mono", sino "maricón", Prestianni estaría también faltando a la norma citada.

Tras la información compartida por Correio da Manha, cabe esperar a que se confirme de manera oficial, para dar paso a continuación a las decisiones de las organizaciones correspondientes, lo que podría dejar a Prestianni lejos de los terrenos de juego durante varios partidos y, desde luego, sentar un precedente en la lucha contra el racismo.