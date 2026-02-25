El Santiago Bernabéu arropa a Vinicius con un tifo de 'No al racismo'

Celia Pérez 25 FEB 2026 - 21:21h.

La afición blanca arropa a su jugador

Arbeloa revela charla con Mbappé y el motivo por el que ha tomado la decisión

Compartir







El Santiago Bernabéu vive una nueva noche de Champions League enrarecida por el halo que deja el supuesto capítulo racista entre Gianluca Prestiani, sancionado por la UEFA provisionalmente para el partido de vuelta, a Vinicius. En plena tensión, con el recurso del Benfica que ha sido desestimado esta tarde y la ausencia de José Mourinho, llega la resolución de una eliminatoria en la que la afición blanca no ha dudado de mostrar su apoyo al futbolista brasileño.

Todo ello ha llevado a que en las gradas del Santiago Bernabéu se haya podido ver esta noche dos tifos en solidaridad con Vinicius y su capítulo en el estadio Da Luz. Cuando los jugadores han saltado al terreno de juego, se han podido leer una pancarta preparada con: "No al racismo". Una forma en la que los seguidores del conjunto blanco han querido arropar a su jugador tras una semana muy complicada.

PUEDE INTERESARTE Manuel Ángel, la perla albaideja que aterriza en la Champions con el Real Madrid y enamora a Arbeloa

La noche también esta marcada por la ausencia de José Mourinho. Cualquier recibimiento que el madridismo tuviese en mente para el luso queda en el aire. Su regreso, casi trece años después al Bernabéu, lo condicionó con su expulsión por sus protestas airadas y reiteradas de la ida tras una falta en la que demandó la segunda amarilla a Vinícius.

Su ausencia a pie de campo diezma al Benfica, como la sanción al extremo argentino Prestianni, que ha apelado hasta última hora el conjunto lisboeta. Con la motivación de las noches de 'Champions', un ambiente especial en el Bernabéu, el primer paso hacia el reto de la decimosexta lo tiene avanzado. Con la historia de su parte. Nunca perdió el Real Madrid ante un club portugués en su estadio (11 duelos, 10 victorias), y un once definido en el presente del que se cae por lesión Dean Huijsen y con la gran incógnita de Kylian Mbappé hasta última hora.