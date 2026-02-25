La renovación de Marc Márquez con Ducati está bloqueada hasta nuevo aviso

Alberto Cercós García 25 FEB 2026 - 12:52h.

La 'silly season' en MotoGP está bloqueada por culpa de una falta de acuerdo entre fabricantes y competición

La renovación de Marc Márquez con Ducati, los movimientos de Fabio Quartararo a Honda y de Jorge Martín a Yamaha; o los últimos detalles de Pecco Bagnaia y Pedro Acosta. Todo está prácticamente cerrado de cara al 2027, pero nadie oficializa nada por una razón de suma importancia. A las puertas de que una nueva temporada de comienzo en MotoGP, los fabricantes negocian con Dorna las retribuciones derivadas de los derechos comerciales del campeonato. Unos derechos similares a los que en LaLiga se reparten los equipos 'gracias' a la televisión. En este caso, lo que ahora es MotoGP Sports Entertainment sigue negociando para que haya consenso.

Explica Motorsport que es no haber llegado a un acuerdo entre fabricantes y promotor es la clave por la cual los fichajes de cara al 2027 aún no se han hecho oficiales. Cabe destacar que este acuerdo es de suma importancia y estará vigente desde el próximo año hasta 2031. Por ello, los equipo prefieren ser cautos en cuanto a los fichajes ya que todavía no existe ningún documento que vincule a los equipos al Mundial de los años que están por llegar.

Todos los movimientos pendientes de MotoGP

Pese a que no hay nada oficial, muchos de los movimientos pendientes son de conocimiento global. El primero que se desvelará, con total seguridad, será el de Marc Márquez y su renovación con Ducati. "Estamos trabajando en ello con Ducati. Lo ideal para ellos son dos años, porque si no estás en el medio de la nada. Pero, ahora, lo más importante para mí era empezar la pretemporada, sentirme cada vez mejor y siento que he dado un pequeño paso del test de Sepang a éste. A ver si sigo encontrándome mejor en mi estado físico. Si siento que no hay problemas con mi hombro, no habrá problemas por mi parte para un contrato de dos años", explicaba Márquez en los últimos días de test.

Con esa pieza prácticamente colocada, hay otros movimientos que están a la espera de poder cerrarse y anunciarse. Sin irse más lejos, en Ducati habrá cambio de pilotos en el equipo oficial. El fichaje de Pedro Acosta para acompañar a Márquez en el box supondrá que Pecco Bagnaia debe cambiar de aires. Aprilia se antoja el destino ideal para el italiano. En la misma línea, Fabio Quartararo pondrá rumbo a Honda; Jorge Martín hará la propio yéndose a Yamaha; y Álex Márquez, quien compartirá equipo de fábrica con Maverick Viñales, en KTM. Otros nombres como Joan Mir, Raúl Fernández o Fermín Aldeguer seguirán en incógnita hasta el último momento. Lo que sí es una certeza es que 2027 promete muchos cambios.