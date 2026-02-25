Diego Páez de Roque Madrid, 25 FEB 2026 - 12:46h.

El delantero noruego duplica sus cifras a partir de enero

Cañizares elogia el nivel de Sorloth y zanja un debate: "No debería ofrecer duda"

"Entramos en la zona Suárez", dijo Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa a la penúltima jornada de LALIGA que terminó levantando el equipo rojiblanco con el uruguayo como gran protagonista. El técnico argentino tenía claro que ese era el momento ideal para que un futbolista como Luis pudiese resolver situaciones en partidos como los que tenía por delante. Y así lo hizo.

Ahora, el Atlético de Madrid podría estar frente a la 'zona Sorloth', pues el delantero noruego ha llegado a su tramo favorito de la temporada en el mejor estado de forma posible.

En las próximas semanas, los rojiblancos se jugarán su presencia en la final de la Copa del Rey en Sevilla y su continuidad en la Champions League. El 'Cholo' Simeone necesitará la mejor versión de sus jugadores, y Sorloth ya ha comenzado esa "metamorfosis".

Sorloth duplica sus goles a partir de enero

Escuchar la frase "qué bien ha empezado Sorloth el año" es más habitual de lo que pensamos. Esta misma temporada, comenzó con la puntería fina, pues anotó 5 goles en los 7 primeros partidos.

A partir de ahí sufrió un duro golpe en la cabeza y varios encuentros sin marcar. Pero esa racha se acabó, pues en los últimos 2 partidos ha anotado 5 goles.

De esta forma, en 2026, Alexander Sorloth ya suma 10 goles en 14 partidos por los 5 que anotó desde agosto a diciembre -incluido-. Es decir, ya ha duplicado su registro goleador con varios meses aún por delante para que finalice la campaña.

Pero esto no es cosa de un año y cada vez se está volviendo más habitual. La temporada pasada, su primera con el Atlético de Madrid, consiguió marcar 8 goles -únicamente contando los de clubes- entre agosto y diciembre y 16 desde enero hasta el final de temporada.

Hay quien puede pensar que es cosa del equipo, pues en muchos tramos de las campañas ha sido suplente y no podía aportar tanto como siendo titular. Lo cierto es que estos datos son aún más abismales en su etapa en el Villarreal, donde anotó 8 goles en el primer tramo de la temporada y 18 en el segundo.

El Atlético de Madrid tiene aún mucha temporada por delante con la Copa del Rey y la Champions League como grandes objetivos. Para ello, conseguir que Alexander Sorloth mantenga esta racha goleadora en su tramo favorito de la temporada puede ser clave, como ya se vio ayer contra el Brujas.