Esta unidad B sí funciona: Sorloth, Álex Baena y Johnny Cardoso piden paso a base de números

En la actualidad presume de un gran olfato goleador

El Atlético de Madrid logró su billete para los octavos de final de la Champions tras golear al Brujas en la vuelta con una sensacional tarde de Alexander Sorloth. El noruego, con un hat trick, sentenció al cuadro belga y volvió a demostrar el gran nivel al que se encuentra en la actualidad. Su mejor versión está de vuelta y por ello acapara elogios de su técnico, de la afición y de algunos profesionales de este deporte como Santi Cañizares.

El exportero, que de esto sabe un rato, destacó en El Partidazo de Cope el gran fútbol que está desempeñando Sorloth en las últimas semanas y lo mucho que le aporta al Atlético. Más allá de lo afinado que tiene su olfato actualmente, Cañizares incidió en la dificultad que supone para una defensa marcar a un delantero tan espigado y con tanta movilidad como el noruego. Además, zanjó el debate sobre los que dudaron de su rendimiento o los que lo situaron lejos del Metropolitano.

"Ya hizo una gran temporada en el Villarreal como para no poner en duda al jugador. A cualquiera que es defensa o portero no le gusta tener un jugador que es tan alto, que tiene juego aéreo, que incomoda mucho a la hora de marcarle y que además sabe jugar. Es un delantero muy completo y no debería ofrecer duda desde el momento que hizo una gran temporada en el Villarral y por eso fue al Atlético de Madrid. Ha tenido que adaptarse como todo el mundo", expresó.

Simeone y la "diferencia" con Sorloth

Sorloth es una de las debilidades de Simeone. Cuando está bien, el míster sabe reconocerlo y destaca su importancia dentro del grupo. Sin ir más lejos, en el encuentro de ida frente al Brujas destacó por encima de todo su incidencia en el resultado desde que entró al campo. "Le decía en la previa 'entraste 20 minutos en Brujas y tuviste tres situaciones de gol'. Se las genera cuando está bien. Necesitamos ese futbolista cuando está bien porque nos hace tener la diferencia".